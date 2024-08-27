احتفلت ببلوغها 102 عام بقفزة من ارتفاع 2100 متر

احتفلت امرأة بريطانية بعيد ميلادها الثاني بعد الـ100 بالقفز بالمظلة من طائرة، في خطوة قالت إنها تأمل أن تلهم سائر المسنين للحفاظ على النشاط البدني.

وقالت مانيت بايلي إن القفزة كانت «مخيفة بعض الشيء»، مضيفة «علي الاعتراف بأنني أغلقت عينيّ بقوة».

وأوضحت بايلي لراديو «بي بي سي» أنها «تريد فقط من الأشخاص الآخرين الذين يقتربون من الـ80 والـ90 من العمر ألا يتخلوا عن أي شيء. فقط استمروا». وهذه ليست المرة الأولى التي تخوض فيها المسنة المتحدرة من قرية بنهال غرين في شرق إنجلترا تحدياً من هذا النوع، فقبل عامين، قادت سيارة «فيراري» على حلبة سيلفرستون للسباقات بسرعة 210 كيلومترات في الساعة، للاحتفال بعيد ميلادها الـ100.

وخلال التحدي الجديد الذي قامت به في مهبط بيكلز، قفزت بايلي من ارتفاع يزيد على 2100 متر، مع مساعد كان مربوطاً بالحزام معها.