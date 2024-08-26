تركيا: شابان مزاجيان أرادا التملص من الدوام أشعلا حرائق الغابات في مرسين

كشفت التحقيقات الأولية في تركيا أن اثنين من المتهمين بالتسبب في أربع حرائق غابات في مرسين، كانا يرغبان في الحصول على إجازة من العمل، مما دفعهما إلى ارتكاب هذه الجريمة.

ووقع الحادث يوم 15 أغسطس الجاري، عندما اندلعت أربع حرائق متفرقة في غابات الولاية الكثيفة. وكشفت طائرة مسيرة كانت تراقب المنطقة، وكذلك تحقيقات الشرطة، أن شخصين على دراجة نارية هما المسؤولان عن الحرائق.

وفقًا للتحقيقات، غادر الشابان ورشة عملهما في مجال الرخام بحجة تعرض أحدهما للدغة عقرب، متوجهين إلى المستشفى، وأثناء الطريق، أشعلا النيران في أسلاك الكهرباء التي تغذي مقر عملهما، بهدف توقف العمل في اليوم التالي في الورشة التي تعتمد على الكهرباء في قص الرخام، ولن يضطرا للحضور. كما أشعلا ثلاث حرائق أخرى على الطريق، إحداها بهدف إشغال عمال الغابات ورجال الإطفاء.

وأفاد أحد المتهمين أن صديقه كان في مزاج سيئ للغاية يوم الحادثة، وأخبره أنه قد ينفصل عن زوجته. كما كشفت التحقيقات أن الشابين شربا الكحول قبل الحضور للعمل، وكانا في حالة سكر، قبل أن يواصلا شرب الكحول على الطريق. وأدلى أحد المتهمين بأن صديقه تعاطى المخدرات في اليوم السابق للحريق.

ونجحت فرق الإطفاء البرية والجوية في إخماد الحرائق الأربع في نفس يوم اندلاعها، بعد أن ساعدت طائرة المراقبة المسيرة في رصد الدخان منذ بداية الحرائق.