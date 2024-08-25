محمية رأس الخور بدبي.. حياة مثالية للطيور

تعتبر محمية رأس الخور في دبي أول منطقة معترف بها بموجب اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، وصنفتها جمعية بيرد لايف إنترناشونال كمنطقة مثالية للطيور، وتمتد محمية رأس الخور المسيّجة على مساحة 6.2 كم مربع، وتشكل صورة مثالية للتعايش البيئي، إذ تحتضن نحو 450 نوعاً من الحيوانات، علاوة على توافر 47 نوعاً من النباتات.

ويشرف على محمية رأس الخور للحياة الفطرية قسم الموارد الطبيعية لإدارة البيئة في بلدية دبي.

وتستقطب محمية رأس الخور للحياة البرية المولعين باكتشاف الحياة الطبيعة وخباياها، إذ تعمل أجواء المحمية على إثراء فضول محبي الاستكشاف كونها تحتضن أسلوباً مختلفاً وتنوعاً بيولوجياً يجمع مختلف أنواع الطيور والكائنات الحية التي تشتمل على القشريات والأسماك واللافقاريات والثدييات الصغيرة. ومن الحيوانات التي تعيش فيها أو الطيور المهاجرة إليها النسور الضخمة والنوارس والبوم وغراب البحر وخطاف البحر والبلشون الأبيض العملاق وطيور الفلامنغو التي اكتسبت اللون الوردي المحمر نتيجة الصبغات الموجودة في الطحالب واللافقاريات التي تتغذى عليها.