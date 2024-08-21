دبي بتجارب وفعاليات لا تُنسى.. صيف العالم في مدينة

صيف العالم في مدينة واحدة.. جملة ليست مجازية بل تثبتها جملة من الإحصاءات والتقارير العالمية وتؤكدها أرقام السياح والمسافرين الذين يقصدون دبي في أشهر الصيف، قاصدين المئات من الأحداث والفعاليات، وبنية تحتية ومواقع سياحية قل نظيرها في العالم.

وتتألق دبي خلال فصل الصيف ببرنامج حافل بالفعاليات، لتلهب حماسة المقيمين وملايين الزوار والسياح بالعديد من التجارب التي لا تُنسى. وتتباين الوجهات التي تنعش أوقات الصيف، حيث تتميز هذه الإمارة بالبنية التحتية المدهشة، والخدمات السياحية المتنوعة التي استثمرت بها من أجل تعزيز السياحة وجذب الزوار عبر التجارب الفريدة من نوعها. وتتنوع المدن والوجهات الترفيهية في دبي، والتي تلبي مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية، ما يرفع معدلات الإشغال في هذه الوجهات خلال الصيف إلى مستويات استثنائية.

صناعة الترفية

تحتل دبي مكانة عالمية في مجال صناعة المدن الترفيهية من خلال مشاريع ضخمة رسخت مكانة الإمارة وجهة سياحية مفضلة للعائلات الباحثة عن أعلى مستويات الترفيه والاستجمام، وذلك وفق العديد من التقارير والإحصاءات العالمية، ومن أبرز هذه الوجهات «دبي باركس أند ريزورتس» و«مدينة إكسبو دبي» التي قدمت العديد من المخيمات خلال فصل الصيف، فضلاً عن الوجهات التي مازالت تجذب السياح للاستمتاع بتجارب فريدة كالتزلج في منتصف الصيف في «سكي دبي».

حفلات موسيقية

وحمل الصيف الذي بدأت فعالياته مع انطلاق الدورة 27 من مهرجان «مفاجآت صيف دبي»، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، بدءاً من الحفلات الموسيقية التي استهلها سلطان الطرب جورج وسوف والمغني الشاب الشامي. وتتابعت الحفلات مع ثلاثة من نجوم عالم الراب هم: «اكزييت»، و«دي 12» و«أوبي ترايس»، فضلاً عن حفل لنجم البوب الأشهر في إثيوبيا تيدي أفرو. ومن الحفلات الموسيقية المنتظرة حفل «ليف لوف لاف مع شان سي»، الذي سيقام في «كوكا كولا أرينا» في نهاية أغسطس الجاري، وسيتمكن الجمهور من ترديد أجمل أغنيات النجم البوليوودي، والتي تحمل أنماطاً موسيقية متنوعة وأبعاداً عاطفية مكنته من الحصول على العديد من الجوائز والأوسمة.

كلاسيكيات

أما محبو الموسيقى الكلاسيكية فعلى موعد مع حفل يحمل عنوان «الفصول الأربعة لفيفالدي» وينظم ضمن حفلات «كاندل لايت» في 24 أغسطس الجاري بفندق رافلز دبي. وتشكل الحفلات الموسيقية على ضوء الشموع «كاندل لايت» تجربة مميزة لمحبي الموسيقى، وذلك بفضل وهج الشموع التي تنتشر على المسرح حول الفنان. وتقدم هذا الحفل فرقة «غولف سترينجس» وستعزف «الفصول الأربعة» فضلاً عن «لا فوليا» في أجواء رائعة، كما يقام في الليلة نفسها وفي أجواء حفلات «كاندل لايت»، حفل بعنوان «تحية إلى ويتني هيوستن»، إذ سيتم استعادة أشهر وأجمل أغنيات الفنانة التي أسرت القلوب بصوتها على مسرح زعبيل، فيما ستحضر الموسيقى الصينية من خلال حفل يقدم لليلتين متتاليتين في «كوكا كولا أرينا» بعنوان «بسببك أنت» في 24 و25 أغسطس.

عالم الكوميديا

من الموسيقى إلى عالم الكوميديا إذ بدأت منذ 16 أغسطس الجاري العروض الضاحكة التي تقدمها سلسلة الكوميديا الشهيرة «ذا لافتر فاكتوري»، والتي ستواصل عروضها حتى 24 أغسطس. ومن الأسماء البارزة التي ستقدم العروض «جون فوثرجيل» الذي يتصدر عناوين الصحف بنجاحات عروضه في أبرز المواقع في العالم، و«نيكو ييروود»، الممثل الكوميدي الحائز جوائز عالمية، فيما يختتم البرنامج «مقداد دولاوالا»، أحد أبرز فناني الكوميديا الارتجالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر قصص وحكايات طويلة ومضحكة خلال عرض يدور حول فكرة أن الضحك هو ما يجمع الناس بالفعل.

وفي أجواء الكوميديا أيضاً ستقدم نهاية شهر أغسطس المسرحية الكوميدية «الأولى من نوعها»، من تأليف وإخراج عبدالعزيز صفر، ويشارك فيها خالد المظفر وعبدالله بهمن وإيمان فيصل وأحمد المظفر. وتستكشف هذه المسرحية التي ستعرض على خشبة مسرح «دبي أوبرا» التحديات التي تواجه العلاقات العاطفية الحديثة والزواج.

حصة كبيرة للأطفال

أما حصة الأطفال في الصيف فهي كبيرة ولعلها الأبرز مع «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف وضمن «مفاجآت صيف دبي». وقد احتفل عالم مدهش بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه، وفتح أبوابه أمام العائلات والأطفال لصنع ذكريات لا تُنسى في أجواء مليئة بالمرح والترفيه الحي والفعاليات المتنوعة وورش العمل التفاعلية والهدايا. ويتيح عالم مدهش فرصة الاستمتاع بمجموعة من المغامرات والتجارب برفقة شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين في أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب تشمل حديقة الألعاب المطاطية الجديدة كلياً، ومنطقة ألعاب عالم الحيوان، وأكثر من 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي، ومناطق ألعاب الأطفال، وغيرها الكثير.

ومن الترفيه إلى عالم القصص حيث تنظم مؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع «مفاجآت صيف دبي»، عطلة نهاية أسبوع مميزة، يتخللها سرد القصص، وإلقاء الشعر، والرقص، والموسيقى. وتقدم القصص الحية في 30 و31 أغسطس في «سيتي سنتر مردف» بمشاركة مؤلفة كتب الأطفال كاثي أوربان، وراوية القصص لمياء توفيق. كما يقدم الفنان عمار أشقر العروض الموسيقية المتنوعة، منها الموسيقى السورية واللبنانية والإماراتية والمصرية التقليدية والمعاصرة.

مذاقات ومأكولات

ويحتل قطاع المطاعم مكانة مهمة في جذب الزوار، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وقد تم تقديم مجموعة من الأنشطة المميزة منها «أسبوع المطاعم»، و«نكهات الصيف»، وسلطت الفعاليتان الضوء على العديد من المطاعم حتى الفاخرة منها، لتقديم تجارب ومذاقات جديدة ومميزة خلال مهرجان «مفاجآت صيف دبي»، وبأسعار مخفضة تصل إلى 30% في بعض المطاعم، كما تم ابتكار قوائم طعام خاصة قدمت خلال المهرجان، ويتم الطلب منها بتخفيضات تصل إلى 30%.

ومن عالم المطاعم إلى التجارب الترفيهية الرقمية التي لا تنسى والتي تقدمها العديد من الوجهات الفنية الاستثنائية، والتي من بينها تجربة متحف «آرتي ميوزيوم» الذي يقدم تجربة غامرة للزوار بين أمواج البحار والغابات والزهور المتفتحة والشلالات الساحرة. ويعد المتحف الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويتيح من خلال التنقل عبر 14 مساحة تفاعلية الاستمتاع بأمواج البحار، والزهور المتفتحة، ثم الارتحال إلى الغابات وما تحمله من حيوانات، وبعدها الانغماس مع أشهر اللوحات الفنية لأبرز الفنانين العالميين كفان غوخ وكلود مونيه، وغيرهما.

أما التجربة المميزة الثانية التي تدخل في هذا الإطار فهي «عالم آية»، التي يمكن من خلال جواز سفر وجهته 12 محطة من المغامرات الارتحال في عالم يمتزج فيه الفن بالتكنولوجيا من خلال رحلة استكشافية عنوانها الهروب الغامض والانغماس في عالم الأضواء والنجوم. وتحمل التجربة فرصة الاستمتاع بشلالات المياه والعواصف والبحيرات في تجربة حسية لا تتكرر، وتتوجه إلى مختلف الفئات العمرية. وفي الإطار نفسه قدمت «تودا دبي» عرضاً خاصاً بعنوان «فيفا لا فريدا»، الذي أتاح للجمهور فرصة التعرف إلى قصة أكثر الفنانات إلهاماً في القرن الـ20، وهي فريدا كاهلو، التي كانت رمزاً للقوة والشجاعة والإبداع.

• تحتل دبي مكانة عالمية في مجال صناعة المدن الترفيهية من خلال مشاريع ضخمة رسخت مكانة الإمارة وجهة سياحية مفضلة للعائلات الباحثة عن أعلى مستويات الترفيه.

• تتنوع الوجهات الصيفية المنعشة في دبي التي تتميز بالبنية التحتية المدهشة، والخدمات السياحية المتنوعة التي استثمرت بها لجذب الزوار عبر التجارب الفريدة من نوعها.

• حمل الصيف الذي انطلقت فعالياته مع انطلاق الدورة 27 من مهرجان «مفاجآت صيف دبي» أنشطة وحفلات موسيقية لعدد من أبرز نجوم العالم.

• منذ 16 أغسطس الجاري انطلقت العروض الضاحكة التي تقدمها سلسلة الكوميديا الشهيرة «ذا لافتر فاكتوري»، وستواصل عروضها حتى 24 أغسطس.

عشاق التسوق

تعد دبي وجهة مثالية لعشاق التسوق خلال فصل الصيف، مع عروض ترويجية مميزة، تتيح لسكان المدينة وزوارها الشراء من أكثر من 800 علامة رائدة من خلال 3500 متجر في مختلف أنحاء المدينة، بتخفيضات تصل إلى 75% على مجموعة من المنتجات المتنوعة، كما تم تقديم العديد من العروض الترويجية أسبوعياً، منها التخفيضات الكبرى التي تستمر 12 ساعة، والتي تصل فيها الخصومات إلى 90%.

إنفاق على السياحة

ارتفعت حصة إنفاق الزوار على السياحة الترفيهية في الإمارات إلى 83.1% العام الماضي، مقارنة بنحو 79.3% عام 2019 قبل جائحة كورونا، مقابل حصة سياحة الأعمال البالغة 16.9% في 2023، وذلك وفقاً لإحصاءات مجلس السفر والسياحة العالمي. وتتوقع منصّة الأبحاث العالمية «كين ريسيرش»، أن يصل نمو صناعة الترفيه في الإمارات إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2027، وذلك مع تنامي الطلب على الأماكن السياحية الشهيرة في الدولة.