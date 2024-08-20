"برجر كينج" تخسر معركة قانونية ضد مطعم هندي استمرت 13 عاماً

خسرت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية "برجر كينج" معركة قانونية استمرت 13 عاماً ضد مطعم هندي يحمل الاسم نفسه، وفقاً لصحيفة "إندبندنت".

رفضت محكمة هندية دعوى رفعتها شركة "برغر كينج كوربوريشن" زاعمة انتهاك أحد المطاعم العلامة التجارية الخاصة بها في مدينة بوني بولاية ماهاراشترا الغربية، مشيرة إلى أن المطعم كان يعمل منذ عام 1992، قبل سنوات من بدء الشركة المتعددة الجنسيات ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.

تأسست شركة "برجر كينج كوربوريشن" في عام 1953 باسم "إنستا برجر كينج" وأُعيدت تسميتها بـ"برجر كينج" في عام 1959. دخلت السوق الهندية في نوفمبر 2014، وافتُتح أول فرع لها في العاصمة دلهي، ووصلت إلى بوني في العام التالي.

وقالت الشركة إنها أرسلت إشعاراً بالتوقف والكف في عام 2009 بعد اكتشاف أن أناهيتا إيراني وشابور إيراني، الزوجين الباريسيَّين في بوني، يستخدمان اسم "برجر كينج" لمطعمهما.

ردّ الزوجان بأن الشركة لا تستطيع المطالبة بأي حقوق قانونية عامة، حيث لم تكن هناك مطاعم "برجر كينج" تعمل في الهند في ذلك الوقت.

رفعت شركة "برجر كينج" دعوى قضائية في عام 2011، زاعمة أن اسم المطعم في بوني يشكل انتهاكاً لعلامتها التجارية. كما سعت للحصول على تعويضات.

أوضح الزوجان أنهما استخدما الاسم منذ عام 1992، أي قبل أكثر من عقد من الزمان من وصول السلسلة الأميركية إلى الهند. وكان شعارَا المطعمين مختلفين، وهذا منع أي شخص من الخلط بينهما.

لكن مع استمرار القضية، قرر الزوجان تغيير اسم مطعمهما إلى "برجر". كما رفعا دعوى مضادة ضد شركة الوجبات السريعة العملاقة، مطالبين بتعويضات مالية على أساس أن الدعوى القضائية أضرت بأعمالهما. ورفضت المحكمة الدعوى لأنهما لم يقدما "أي دليل داعم لإثبات الأضرار الفعلية التي لحقت بهما".

أما بالنسبة للدعوى التي رفعتها شركة "برجر كينج"، فقد قالت المحكمة إن الشركة "فشلت فشلاً ذريعاً" في إثبات انتهاك العلامة التجارية، وبالتالي فهي لا تستحق أي تعويضات، وكان للمطعم في بوني الحرية في استخدام الاسم.