عامل نظافة جزائري يعيد نصف المليار التي عثر عليها لصاحبها

أعاد عامل نظافة جزائري مبلغا ماليا يقارب نصف مليار سنتيم جزائري، أي ما قيمته 30 ألف دولار أميركي لصاحبه الذي أضاعه، بعدما عثر عليه داخل كيس وسط القمامة أثناء قيامه بعمله اليومي.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية على لسان عامل النظافة (حمازة شعشوع 38 عاما) من بلدية بريان بغرداية جنوب الجزائر، أنه أرجع الأمانة لأهلها رغم ضعف حالته المادية لأن تربيته دفعته لذلك ولأن "رزق الناس يبقى للناس".

وكانت صحيفة "الخبر" المحلية قد نقلت على لسان حمازة شعشوع قوله إنه "اكتشف المبلغ في كيس يوم الأربعاء، في حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا قبل نهاية الدوام، كونه يعمل ليلا في مهمة النظافة ببلدية بريان، وعثر على المال المفقود في منطقة الشيخ عامر في الطريق الرابط بين بريان والقرارة".

وواصل عامل النظافة روايته للقصة، قائلا إنه "بمجرد طلوع النهار دعا أصدقاءه إلى وضع إعلان عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتعميم نشره، لدعوة صاحب المال المفقود لتقديم مؤشرات عن حال الكيس والتقدم لاسترجاعه كون الأمانة متواجدة لديه".

وبعد تداول الإعلان عبر صفحات مواقع التواصل، اتصل صاحب المال بالشاب وهو سائق شاحنة وينحدر من ولاية المسيلة، وقام بتقديم مؤشرات صحيحة عن الكيس المفقود بعد ما قدم مكان ضياعه في مدينة بريان، وفي النهاية قام شعشوع بتسلميه الأمانة التي عثر عليها.