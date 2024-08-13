السفن الخشبية.. بضائع بنكهة التجارة القديمة في دبي

تستقبل دبي آلاف السفن التجارية الخشبية المحملة بشتى أنواع البضائع، والتي تغادر إلى بلادها حاملة معها الخيرات الكثيرة التي تتيحها أسواق ومنتجات الإمارات في حركة تجارية نشطة. ولا تحمل هذه السفن بمنظرها التقليدي اللافت فقط البضائع، بل أيضاً رائحة ونكهة التجارة القديمة يوم كانت هذه الأنواع من السفن هي عصب النقل البحري، وعلى الرغم من أن موانئ دبي الحديثة من الأكبر والأضخم في العالم، التي تتسابق إليها كبريات السفن التجارية الهائلة، إلا أنها أيضاً تولي عناية خاصة بالسفن الخشبية وتسهل أمور حركتها، فهي المدينة التي عينها إلى الأمام والمستقبل، لكنها في الوقت نفسه تحترم الماضي، وتظل بقيمها وفكرها صلة وصل بين ماضٍ عريق ومستقبل مشرق لا يعرف المستحيل.