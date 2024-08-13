أعلى أرجوحة في أوروبا.. رحلة إلى السماء بـ 20 يورو

عندما ينظر باسكال فينت إلى الفراغ تحت قدميه، يبدأ بالتنفيس عن خوفه من خلال الضحك، فعلى ارتفاع 120 متراً، يختبر هذا الألماني الثلاثيني تجربة جديدة في برلين، وهي أعلى أرجوحة في أوروبا.

تقع هذه الأرجوحة على سطح أحد الفنادق وسط المدينة، وهي تشبه إلى حد كبير الأرجوحة التقليدية، لكنها توفّر إطلالة خلابة على العاصمة بأكملها، من المناطق التي لاتزال تحمل ندوب الحرب الباردة إلى المباني العصرية في برلين. وفي كل يوم منذ تدشين الأرجوحة في يونيو، يصعد نحو 100 زائر إلى قمة الفندق الذي بُني عام 1970 في برلين الشرقية، لاختبار المشاعر القوية التي يوفرها هذا النشاط.

مقابل نحو 20 يورو، يمكن لأصحاب القلوب القوية، أن يتأرجحوا في الفراغ لمدة خمس دقائق، مربوطين بحزام.

وتقول مقدمة الرعاية هذه البالغة (34 عاماً)، «يبدو الأمر أشبه بالطيران إلى حد ما، إنها توطئة جيدة للراغبين في أن يجرّبوا مشاعر الإثارة».

وتؤكد ويندي سوريس أن التأرجح في هذا الموقع، يعطي شعوراً حقيقياً بـ«الإثارة»، فيما امتنع شريك حياتها المصاب بالدوار عن ركوب الأرجوحة، ووقف جانباً ليصوّرها.

ووضع القائمون على الموقع هدفاً آخر طموحاً بعض الشيء، وهو سرقة الأضواء من برج التلفزيون في برلين (فيرنسيتورم)، أحد أبرز المعالم السياحية في العاصمة، والبالغ ارتفاعه 368 متراً.

يقع هذا البرج قبالة الفندق مباشرة، وقد بُني في زمن جمهورية ألمانيا الديمقراطية، ويوفر إطلالات بانورامية على المدينة بأكملها. ويقول آندي هوفر متفاخراً «لديهم واجهة زجاجية، لكن لدينا شرفة وهواء نقي».

ومن خلال نقطة الجذب السياحي الجديدة هذه، حطمت برلين الرقم القياسي الذي كان مسجلاً في أمستردام، حيث تقع أعلى أرجوحة في القارة الأوروبية سابقاً على ارتفاع 100 متر، وهي «صدفة بحتة»، بحسب هوفر.