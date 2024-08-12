«دبي أكواريوم».. وجهاً لوجه مع كائنات فريدة

يستقطب كل من «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» في «دبي مول» آلاف الزوار يومياً، في واحدة من التجارب الفريدة التي تقدمها إمارة دبي لزائريها وساكنيها، فعلاوة على كونها عاصمة لناطحات السحاب والمعمار الأنيق، ومن أهم وجهات السياحة والتسوّق والترفيه في العالم، تضمّ الإمارة صروحاً ترفيهية نادرة، من شأنها تثقيف الزوار، ومنحهم تجارب استثنائية. ونظراً لطبيعتها الساحلية، تحتضن دبي كنوزاً بحرية لا مثيل لها، وتمتاز حياتها البحرية بالتنوع الحيوي، ولهذا تم إنشاء المتاحف البحرية المخصصة لعرض تلك الكائنات، وتعريف الزوّار بها، وفي المقدمة منها «أكواريوم دبي مول» الشهير.

ويشكّل «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» موطناً لآلاف الأحياء البحرية، التي تتبع ما يزيد على 140 فصيلة، من بينها 400 سمكة قرش تعيش في حوض سعته 10 ملايين لتر من الماء، وغيرها من الكائنات الفريدة. وتم تصميم الوجهة، بحيث تشتمل على سلسلة من الأنشطة الترفيهية والتجارب المدهشة التي تتيح للزوار الاقتراب من تلك الأسماك، والتعرّف إليها وجهاً لوجه.