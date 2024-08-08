فرنسا تعلن ظهور مرض اللسان الأزرق

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أمس، إن فرنسا أبلغت بظهور مرض اللسان الأزرق في مزرعة قرب الحدود البلجيكية.

ويمكن أن يكون مرض اللسان الأزرق، الذي ينتشر عن طريق الحشرات، مميتاً لحيوانات مثل الأغنام والأبقار والماعز. وينتشر المرض في هولندا وشمال بلجيكا وغرب ألمانيا منذ أواخر العام الماضي.

وأشارت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، في تقرير يعتمد على معلومات قدمتها السلطات الفرنسية، إلى أن تفشي المرض الذي أصاب أغناماً في مزرعة ببلدة في منطقة أوت دو فرانس، اكتُشف في 30 يوليو الماضي، وتأكد في الخامس من أغسطس الجاري.

وكانت فرنسا تتوقع انتشار المرض بعد رصد حالات تفشٍ عدة أخيراً جنوب بلجيكا.

وقالت وزارة الزراعة الفرنسية، إنها فرضت منطقة حجر صحي حول آخر تفشٍ في بلجيكا، وأطلقت حملة تطعيم على أساس تطوعي للحد من أثر المرض.