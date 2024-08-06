منحة «مدهش» مع «العودة إلى المدارس».. 500 ألف درهم

من خلال عروض «العودة إلى المدارس» التي تقدمها علامات في مختلف أنحاء المدينة؛ تساعد «مفاجآت صيف دبي 2024» الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين على الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتشمل العروض الخاصة والخصومات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من المنتجات، بدءاً من الملابس والأحذية العصرية وحتى حقائب الظهر والأجهزة الإلكترونية المتطورة، وغيرها من المستلزمات المدرسية. وسيحصل المتسوقون على فرصة للفوز بجوائز نقدية ضخمة في إطار سحوبات ومنح دراسية مذهلة خلال موسم العودة إلى المدارس.

ويقدم «مدهش»، الشخصية المحبوبة لدى الجميع في دبي، منحاً بقيمة تبلغ 500 ألف درهم في إطار «مفاجآت صيف دبي» هذا العام. وسيحظى 25 شخصاً من سعداء الحظ بفرصة الفوز بمبلغ 20 ألف درهم لكل منهم مع منحة «مدهش» من الخامس حتى 29 أغسطس الجاري. وللتسجيل في المنحة يجب على المتسوقين إنفاق 200 درهم أو أكثر في ابن بطوطة مول، أو سيركل مول، أو بافيليون المدينة العالمية، أو بافيليون ديسكفري غاردنز، أو بافيليون الفرجان، أو بافيليون الفرجان وست، أو بافيليون جميرا بارك، أو بافيليون جميرا بارك إيست.

وتنظم مجموعة مراكز التسوق في دبي سحوبات العودة إلى المدارس التي تقدم جوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم. وسيحظى 20 شخصاً من سعداء الحظ بفرصة الفوز بجائزة نقدية بقيمة 5000 درهم لكل منهم. ويمكن للجميع الدخول في السحب من خلال إنفاق 200 درهم في 18 مركز تسوق مشاركة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك مركز الغرير، وأرابيان سنتر، وسنشري مول، ودبي فستيفال بلازا، وسيليكون سنترال مول، وتايمز سكوير سنتر، وغيرها الكثير. ويُقام السحب النهائي في 29 الجاري.

• «مفاجآت صيف دبي» تقدم عروضاً خاصة وخصومات مميزة خلال موسم العودة للمدارس.

100 ألف درهم تقدمها مجموعة مراكز التسوق في دبي خلال سحوبات العودة إلى المدارس.