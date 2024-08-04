بسبب المطبات الهوائية.. خطوط طيران تتوقف عن تقديم «النودلز»

إذا كنت تستقل رحلة على متن الخطوط الجوية الكورية، فقد تلاحظ قريباً شيئاً مفقوداً من قائمة الطعام الخاصة بك وهو كوب المعكرونة سريعة التحضير المعروف عالمياً باسم «النودلز».

واعتباراً من 15 أغسطس الجاري، ستتوقف شركة الطيران عن تقديم هذه المعكرونة لركاب الدرجة الاقتصادية، مبررة ذلك بزيادة خطر المطبات الهوائية والممرات الضيقة بين الركاب الذين يجلسون بالقرب من بعضهم البعض، ما قد يعني «وقوع حوادث الحروق بشكل متكرر».

ومع ذلك، سيستمر ركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال في الاستمتاع بهذه الوجبة الخفيفة.

وقال موقع «بي.بي.سي» إنه لطالما كانت هذه الوجبة الخفيفة المجانية هي المفضلة لدى الركاب، وهي شيء تشتهر به شركة الطيران على نطاق واسع.

لكن تغير مسالك الطيران وكثرة الاضطرابات فيها دفعها لمراجعة سياسة الضيافة لديها.

وفي بيان، قالت شركة الطيران إنه منذ عام 2019 تضاعف عدد المرات التي حدثت فيها اضطرابات على رحلاتها. وأضافت أنه في الدرجة الاقتصادية، يتم تقديم أكواب عدة من المعكرونة دفعة واحدة «وخطر الحروق أكبر مع ازدحام الركاب».

ولكن في درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، يتم إحضار الوجبات الخفيفة بشكل فردي لهؤلاء الركاب، ما يقلل من احتمالية الانسكاب في حالة المطبات الهوائية.

وكشفت الشركة أنه سيتم استبدال تلك الوجبات الآن بالسندويشات، والذرة، والبيتزا، والفطائر المقرمشة المحشوة بالجبن واللحوم والخضراوات.

وأثارت هذه الخطوة نقاشاً على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعرب بعض المستخدمين عن ارتياحهم، بينما أشار آخرون إلى أن الشركة لاتزال تقدم عناصر أخرى يمكن أن تسبب الحروق.

وبينما تساءل أحد المعلقين: «أليس القهوة والشاي ساخنين؟»، قال آخر إنه كان يأمل في إزالة المعكرونة سريعة التحضير «بسبب الرائحة».

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت الخطوط الجوية السنغافورية إنها ستتوقف عن تقديم المشروبات والوجبات الساخنة أثناء الاضطرابات الجوية كجزء من «نهج أكثر حذراً».

وتُظهر الأبحاث الحديثة أن الاضطرابات الجوية هي واحدة من أكثر الظواهر الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها، إذ تزداد احتمالية الاضطرابات الشديدة مع تغير المناخ.