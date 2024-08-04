آلام حادة في الخاصرة والمسبب غريب

أصيب رجل روسي كان يعاني من آلام وانزعاج تحت ضلوعه على مدى السنوات التسع الماضية بالصدمة، عندما اكتشف وجود شظية زجاجية بطول تسعة سم مغروسة في كبده، لا يتذكر بأي شكل من الأشكال كيف أصابته.

وأخبر الرجل (53 عاماً)، والذي لم يكشف عن اسمه، الأطباء في مستشفى كيروف الإقليمي السريري في روسيا، أنه عانى منذ فترة طويلة من آلام حادة وانزعاج في الجانب الأيمن من جسده، تحت ضلوعه، لكنه لم يكلف نفسه عناء فحص موضع الألم.

وبعد أن قرر أخيراً طلب المساعدة الطبية لمشكلته، خضع لفحص بالأشعة المقطعية، ما أظهر وجود جسم حاد عالق في الفص الأيمن من كبده.

وعندما سأل الأطباء عن ماهية الجسم، أخبرهم المريض أنه ليست لديه أي فكرة، لأنه ليس لديه تاريخ من الصدمات، ولا يتذكر حادثة حيث يمكن أن يكون جسم حاد قد دخل جسمه.

وبعد إجراء جراحة للرجل بالمنظار، أزال الأطباء شظية زجاجية بطول تسعة سم من كبده.

وعلق أحد الجراحين: «لقد اندهشنا عندما رأينا قطعة زجاج ذات حواف حادة على شاشة المنظار». وأثناء العملية، اكتشف الأطباء أن الجسم الغريب كان مغطى بالنسيج الضام، الذي يستجيب الجسم به لاختراقه بجسم غريب للأنسجة.

ووفقاً لموقع «أوديتي» فإن الرجل يعتبر محظوظاً جداً لأنه عاش مع الجسم الغريب المغروس في كبده لأكثر من تسع سنوات، حيث كان من الممكن أن يسبب بسهولة التهاباً صديدياً وخراجاً، الأمر الذي كان سيتطلب جراحة طارئة.

ومع ذلك، كانت عملية المنظار لإزالة شظية الزجاج دقيقة للغاية، لكن الجراحين نجحوا في إزالتها دون أي مضاعفات.