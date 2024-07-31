«خزانة الكتب» تزين معرض «أيادٍ منتجة.. وطنٌ مستدام»

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن مشاركة مبادرة «خزانة الكتب» في معرض «أيادٍ منتجة.. وطنٌ مستدام» الذي يقام للمرة الأولى في مدينة العين بالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي.

وتقدم «خزانة الكتب» من خلال المعرض الذي يختتم اليوم أكثر من 175 عنواناً من إصدارات مشروع «كلمة» للترجمة وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات، وذلك في مجالات عدة تتضمن كتباً للأطفال والناشئة، وأدب الرحلات والتراث والتاريخ والجغرافيا وكتب السيرة والأدب والفنون وغيرها.

كما تشارك مبادرة «خزانة الكتب» في الفعالية التي ينظمها مستشفى توام التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وعبر برنامج «ويانا»، وتقدم المبادرة من خلالها ما يزيد على 225 عنواناً.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى جميع أفراد المجتمع، وتسهيل وصولهم إلى الكتب واقتنائها عبر الوصول على نحو مباشر إليهم.

. 175 عنواناً تسلط المبادرة الضوء عليها في المعرض.