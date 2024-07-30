إيرلندا تنعى كاتبة شجاعة: وداعاً إدنا أوبراين

توفيت عن 93 عاماً الكاتبة الإيرلندية إدنا أوبراين، التي أُحرقت روايتها الأولى «ذي كانتري غيرلز» وحُظرت في بلدها الأصلي. وقالت دار النشر «فابر بوكس» في بيان على منصة «إكس» أول من أمس: «توفيت أوبراين بسلام في 27 الجاري بعد صراع طويل مع المرض»، واصفة إياها بأنها «واحدة من أعظم الكتاب في عصرنا».

وقال الرئيس الإيرلندي مايكل دي. هيغينز، إنه علم بوفاة «صديقته العزيزة» أوبراين «بحزن كبير».

وأضاف «كانت واحدة من أبرز الكتاب في العصر الحديث»، مشيداً «بشجاعتها لمواجهة المجتمع الإيرلندي بالحقائق التي تم تجاهلها لفترة طويلة».

وحازت المؤلفة العديد من التكريمات من بينها جائزتا الخدمة الرئاسية المتميزة (في إيرلندا) ونابوكوف للإنجاز في الأدب الدولي (الولايات المتحدة) في عام 2018، وجائزة فيمينا الفرنسية في 2019 عن مجمل أعمالها.

ووُلدت أوبراين عام 1930 في مقاطعة كلير بغرب إيرلندا، وتلقّت تعليمها في مدرسة رهبنة ثم في دبلن، إذ تخرجت بشهادة صيدلة في عام 1950، في الوقت الذي كانت تكتشف فيه شغفاً لليو تولستوي، وإف سكوت فيتزجيرالد، وتي إس. إليوت.