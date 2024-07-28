لبنان يختار ملكة جماله للعام 2024

توّج لبنان على عرش جماله للعام 2024 الشابة ندى كوسا، البالغة من العمر 26 عاماً خلال حفل أقيم مساء السبت وتمّ نقله على الهواء مُباشرة.

وكان تسليط الضوء على قصص النساء المُلهمة الموضوع الأساسي للحفل.

كما تم اختيار لجنة تحكيم مؤلّفة بشكل حصري من سيدات يُجسّدن قصص نجاح كل في مجالها وأبرزهن ملكة جمال الكون للعام 1971 جورجينا رزق، والإعلامية ريا أبي راشد، والممثلة رزان جمال، والعارضة نور عريضة.

كما اختيرت النجمة إليسا كضيفة للحفل أما الأغنيات التي تم تقديمها خلال مرور المُشتركات فكانت جميعها بأصوات نسائية.