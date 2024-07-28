الهند: مفاجأة في المستشفى بعد ولادة طفل بوجهين

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أول من أمس، عن ولادة طفل هندي بأربعة أذرع وأربعة أرجل ووجهين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطفل ولد في شمال الهند بمستشفى مدينة سيتابور في ولاية أوتار براديش، وقالت إن هذه الحالة نادرة جدا وليس لها اسم إلى حد الآن. وحدث هذا بسبب أن جنينين نما معا، وكانت الأذرع والسيقان ملتصقة وبارزة من بطن الطفل الثاني.

ولم يستطع المولود أن يعيش طويلا، وتوفي بعد حوالي خمس ساعات من ولادته.

وكما تبين، فإن والدة الطفل لم تخضع للفحوصات اللازمة، لذلك جاءت ولادة مثل هذا الطفل بمثابة مفاجأة للعاملين في المستشفى. وبحسب الصحيفة، فإن الطاقم الطبي كان في حيرة عند رؤية المولود الجديد غير العادي لدرجة أنهم نقلوه في البداية إلى خارج المستشفى، وتبين فيما بعد أن الطفل لن يستطيع لاحقا تناول الطعام بشكل طبيعي.

يذكر أن طفلا، ولد بزوجين من الأطراف، في الهند في منتصف يناير الماضي.