قميص مارادونا و«خزانة» كوبي براينت في مزاد

تعرض دار «سوذبيز» في مزاد تقيمه في نيويورك الخزانة التي كان النجم الراحل لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين كوبي براينت يستخدمها في غرفة تبديل الملابس التابعة لنادي «لوس أنجلوس ليكرز» قبل مصرعه بحادث عام 2020، وخمّن المنظّمون قيمتها بما بين مليون و1.5 مليون دولار.

وانطلق المزاد الإثنين الماضي، ويستمر عبر الإنترنت إلى الثاني من أغسطس المقبل، وتُعرض الخزانة في مقر دار «سوذبيز» للمزادات في نيويورك.

ووصل السعر المعروض للخزانة إلى 700 ألف دولار قبل أيام من انتهاء المزاد.

وذكّرت «سوذبيز» بأن هذه العلبة الخشبية التي تظهر عليها لوحة صغيرة تحمل اسم «براينت» بأحرف كبيرة، شهدت لحظات رمزية في مسيرة اللاعب، ومنها رقمه القياسي البالغ 81 نقطة خلال مباراة عام 2006.

وبعد مقتل براينت عن 41 عاماً بحادث تحطم مروحية في كاليفورنيا في يناير 2020، ارتفعت قيمة مقتنياته إلى مستويات قياسية في سوق المزادات، إذ بيع أحد قمصانه مثلاً لقاء 5.8 ملايين دولار عام 2023.

ومن بين القطع التي تباع أيضاً خلال المزاد القميص الذي ارتداه قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم دييغو مارادونا خلال المباراة ضد بلجيكا في نصف نهائي كأس العالم عام 1986.