إسماعيل ونجل «إل تشابو» في قبضة السلطات الأميركية

ألقت السلطات الأميركية القبض على إسماعيل «إل مايو» زامبادا، أحد الشخصيات البارزة في عصابة «سينالوا» وأحد أكثر زعماء المخدرات نفوذاً في المكسيك، في مدينة إل باسو، الحدودية الأميركية.

وأعلن المدعي العام الأميركي ميريك جارلاند أمس، عن واقعة إلقاء القبض، التي تضمنت أيضاً القبض على خواكين جوزمان لوبيز، نجل الشريك السابق لزامبادا وزعيم العصابة الشهير خواكين «إل تشابو» جوزمان لويرا. ووفقاً لوسائل الإعلام المكسيكية، فقد استسلم كل من زامبادا وجوزمان لوبيز للسلطات طوعاً.

غير أنه لم يكن هناك أي تأكيد رسمي ولم تعلق السلطات المكسيكية في بادئ الأمر.

وذكرت قناة «تيليفيزا» التلفزيونية ووسائل إعلام مكسيكية أخرى أن الاعتقالات جرت في مطار خاص، في مدينة «إل باسو» في ولاية تكساس.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية قد عرضت مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زامبادا البالغ من العمر 76 عاماً.

ويواجه زامبادا عدداً من التهم في الولايات المتحدة، بما في ذلك تصنيع الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين والفنتانيل، إضافة إلى تهم القتل وغسيل الأموال.

وقال جارلاند: «ينضم إل مايو وجوزمان لوبيز إلى قائمة متزايدة من قادة وشركاء عصابة (سينالوا)، الذين يخضعون للمحاسبة من وزارة العدل في الولايات المتحدة». وقامت المكسيك بتسليم أوفيديو جوزمان، نجل آخر لإل تشابو، إلى الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي. وتم في عام 2019 الحكم على إل تشابو بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة. جدير بالذكر أن عصابتين رئيستين لتجارة المخدرات تعملان في المكسيك، إلى جانب العديد من العصابات الأصغر حجماً.

وتدخل العصابتان المتمركزتان في ولايتي «سينالوا» و«خاليسكو» في صراعات عنيفة للسيطرة على تجارة المخدرات وطرق الهجرة إلى أميركا.