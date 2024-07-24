مفاتيح الشخصية المتسامحة بين يدي «الفارس الصغير»

إلى محطة الختام، وصلت أنشطة برنامج «الفارس الصغير» الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في ثمانية مراكز صيفية بأبوظبي والعين، بهدف تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية لدى الصغار.

وشارك في أنشطة «الفارس الصغير» أكثر من 200 طالب وطالبة من ثماني مدارس. وركز البرنامج على تقديم شرح مبسط للمفاتيح الستة للشخصية المتسامحة، إضافة إلى تبسيط مبادئ وثيقة «أبوظبي للأخوة الإنسانية»، من خلال الرسم والكلمات، والحكايات، والمسابقات الترفيهية، والألعاب.

وقالت مدير عام وزارة التسامح والتعايش، عفراء الصابري، إن برنامج «الفارس الصغير» ركز على تقديم شرح مبسط لمفهوم وقيم التسامح للأطفال حتى سن الـ13، وذلك على شكل قصص وتمارين، تتضمن مواقف تعكس السلوكيات المتصلة بأهم صفات الشخصية المتسامحة، إذ تعرف من خلالها الصغار إلى القيم المراد التأكيد عليها في مجال التسامح، كالتنوع، والتعاطف والحوار، وسلبيات الحكم السريع على الآخرين بشكل مبسط وتفاعلي.

وأضافت أن البرنامج تضمن أنشطة تفاعلية وتعليمية لتعريف الأطفال بمظاهر التسامح الفكري والأخلاقي، وآثاره الإيجابية لتنشئة جيل متسامح، مؤكدة أن تفاعل الأطفال مع الأنشطة يمثل نجاحاً نعتز به ونبني عليه في المستقبل.

. 200 طالب وطالبة استفادوا من البرنامج.