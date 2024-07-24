5 أيام ثرية بالحوارات لـ «تريندز» في جنوب إفريقيا

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات بنجاح جولته البحثية في جنوب إفريقيا، والتي امتدت خمسة أيام، وشهدت فعاليات نوعية تعزّز التعاون البحثي بين مراكز الفكر في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتدعم جهود «تريندز» في نشر المعرفة وتعزيز ثقافة الحوار.

وعقد المركز، في اليوم الأخير للجولة، اجتماعاً لفريق عمل مكتب «تريندز» الجديد في مدينة كيب تاون، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي ومسؤولي ومستشاري وباحثي المقر الرئيس في أبوظبي، تم خلاله وضع الخطة السنوية للمكتب في جنوب إفريقيا، التي ركزت على تعزيز التعاون البحثي مع المراكز الإفريقية وتوسيع نطاق الأبحاث المشتركة، ومناقشة الأهداف الاستراتيجية للمكتب في المرحلة المقبلة، وتحديد المجالات البحثية ذات الأولوية التي يمكن أن تعزّز التعاون مع المؤسسات البحثية الإفريقية، وإنشاء شراكات فعالة مع مراكز البحوث في مختلف الدول الإفريقية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين الأفارقة ونظرائهم في «تريندز»، ليمثل المكتب نقطة ارتكاز لجهود المركز في إفريقيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، الدكتور محمد عبدالله العلي، التزام «تريندز» بتعزيز التعاون البحثي بين مراكز الفكر في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، ودعم جهود التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن جولة جنوب إفريقيا شكلت فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والأفكار مع نخبة من كبار الباحثين والخبراء، واكتساب رؤى جديدة حول التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة العربية وإفريقيا.

محمد العلي:

. جولة جنوب إفريقيا شكلت فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والأفكار مع نخبة من كبار الباحثين والخبراء.