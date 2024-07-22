«القوز للريادة الإبداعية».. دبي أرض الصناعات الثقافية

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، موعد تنظيم النسخة الثانية من «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، الهادف إلى إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وما يشتمل عليه من فرص استثمارية وتنموية فريدة، والاحتفاء برواد الأعمال وتمكينهم من تحويل رؤاهم وأفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وهو ما يتناعم مع التزامات الهيئة الرامية إلى الاستثمار بالطاقات والكفاءات الشابة وتمكينها.

نخبة من الخبراء

وسيشهد المنتدى، الذي تستضيفه منطقة القوز الإبداعية في الربع الأخير من العام الجاري، عقد سلسلة من المحادثات مع نخبة من الخبراء في ريادة الأعمال وقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، إلى جانب تنظيم مجموعة من ورش العمل التفاعلية، ولقاءات التواصل وجلسات حوارية تناقش موضوعات متنوعة تتعلق بريادة الأعمال وسبل الارتقاء بها، إضافة إلى أنشطة وفعاليات مختلفة تسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة لإثراء المشهد الثقافي في الإمارة.

أفكار مبتكرة

وكشفت الهيئة عن فتح باب المشاركة في النسخة الثانية من «مسابقة القوز للريادة الإبداعية»، التي تعقدها على هامش المنتدى، بهدف رفع مستوى المنافسة بين رواد الأعمال، وتشجيعهم على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير ريادة الأعمال، وتدعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي الساعية إلى الجمع بين المشاريع الإبداعية ورؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية متنوعة. وتستقبل «دبي للثقافة» طلبات المشاركة في المسابقة حتى 31 أغسطس المقبل، وسيحظى رواد الأعمال الذين سيصلون إلى القائمة المختصرة بفرصة عرض مشاريعهم أمام المشاركين في «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، ولجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين وشركاء المنتدى، والتي ستتولى مهمة تقييم المشاريع المشاركة تمهيداً لاختيار الفائزين بالمسابقة، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية قدرها 50 ألف درهم، وسيتلقى الفائز بالمركز الثاني 30 ألف درهم، أما الفائز بالمركز الثالث فسيحظى بـ20 ألف درهم، كما سينال الفائزون مجموعة جوائز أخرى مقدمة من شركاء المنتدى.

روح الابتكار

وأكدت مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» خلود خوري، أهمية «منتدى القوز للريادة الإبداعية» ودوره في دعم منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحفيز روح الابتكار بين رواد الأعمال. وقالت: «تسعى الهيئة، من خلال المنتدى، إلى توفير منصة قادرة على جمع المبدعين ورواد الأعمال، وحثهم على تطوير مهاراتهم وإطلاق العنان لأفكارهم ومشاريعهم، وتمكينهم من التعرف إلى أفكار جديدة تسهم في تشجيعهم على مواصلة مسيرتهم المهنية في مختلف المجالات الإبداعية»، ونوهت بأن المنتدى يعتبر فرصة نوعية لمد جسور التواصل بين رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين في مختلف المجالات، ما يساعد على فتح الآفاق أمامهم وإثراء معارفهم وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم. كما أشارت إلى أن «مسابقة القوز للريادة الإبداعية» تمثل مساحة رحبة لتشجيع رواد الأعمال على التعريف بأفكارهم، والتعبير عن طموحاتهم، وإثبات مقدرتهم على تطوير منتجات جديدة ومبتكرة، قادرة على تلبية احتياجات السوق والعملاء على حد سواء.

نسخة أولى

النسخة الأولى من المنتدى الذي نظمته الهيئة خلال نوفمبر 2023، شهد حضور أكثر من 1200 مبدع ورائد أعمال ومستثمر، لفعاليات المنتدى الذي قدم 27 ورشة عمل وحلقات نقاش وخطابات رئيسة وأنشطة مختلفة، بالإضافة إلى حضور 9 أعضاء من مراكز المجتمع التي قدمت الدعم والمعرفة والخبرة للمشاركين.

شركات ناشئة

تستهدف «مسابقة القوز للريادة الإبداعية» كل الشركات الناشئة في الدولة في مراحلها الأولى، التي لم يتجاوز عمرها العامين من لحظة إطلاقها، وهي متاحة أمام كل رواد الأعمال في الصناعات الثقافية والإبداعية داخل الدولة، والتي تشمل: الإعلان والتسويق والإنتاج الثقافي والتصنيع الحرفي، والعمارة والتخطيط العمراني، والبث التلفزيوني والإذاعي، وكذلك الحرف اليدوية والفنون، والتصميم الغرافيكي والصناعي والرقمي وتصاميم الأزياء والمنتجات، بالإضافة إلى التراث والمتاحف والمكتبات وعلم الآثار، وصناعة الموسيقى والسينما، وإنتاج الرسومات المتحركة، والفنون المسرحية والأدائية، والفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي والأفلام والبث الصوتي وإنتاج المحتوى، وصناعة النشر والأدب، والألعاب الإلكترونية، وفنون الطهي وثقافة الطعام. ويتوجب على كل رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى المشاركة في المسابقة تقديم نموذج أولي عن أعمالهم، وأن يكون قابلاً للتطبيق.



. 50 ألف درهم جائزة الفائز بالمركز الأول في المسابقة التي ستعقد على هامش المنتدى.

. 31 أغسطس آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة في المسابقة.