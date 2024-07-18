مضيفة طيران تضطر للإمساك بباب حمّام الطائرة طوال رحلة مدتها 16 ساعة

اضطرت مضيفة طيران، إلى الإمساك بباب حمام طائرة بعد كسره، لمدة 16 ساعة عقب انطلاق الرحلة من هونغ كونغ إلى نيويورك.

ووفق "نيويورك بوست"، انفصل باب الحمام بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق الرحلة CX840 تابعة لشركة طيران كاثي باسيفيك من مطار هونغ كونغ الدولي إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في كوينز.

وتُظهر صور تم تداولها على نطاق واسع، مضيفة طيران تبدو عليها علامات الاستياء وهي تمسك بالباب المنفصل في مكانه بينما هي مقيدة في مقعدها.

وقالت شركة الطيران كاثي باسيفيك إنها تحقق في الحادث، فيما أظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية أن الرحلة هبطت في الموعد المقرر في حوالي الساعة 5 مساءً يوم الاثنين.

وأكدت الشركة أنها على علم بالحادث وأن فريقها الهندسي يحقق في الأمر.