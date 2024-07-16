55 شاباً إماراتياً شركاء في «يوم المهارات العالمي»

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، فعالية «يوم المهارات» بالتعاون مع مركز «سكيل لاب» الذي تديره باقة من الكفاءات الإماراتية الشابة، وذلك احتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب 2024 الذي يصادف 15 يوليو من كل عام، وانسجاماً مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، الهادفة إلى تمكين الشباب وصقل مهاراتهم.

واشتملت الفعالية التي شارك فيها 55 موظفاً شاباً من الهيئة على ورش عمل فنية، لتطوير مهارات شباب الهيئة في مجالات عدة.