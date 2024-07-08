فرح يتحول إلى مأتم بعد غرق العروسين في النيل

تحول فرح إلى مأتم، بعد أن سقطت سيارة تقلّ عروسين في مياه نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة، ما أسفر عن غرق العروسين، نتيجة تهور السائق.

وأشارت تقارير إعلامية مصرية إلى أن الحادث وقع مساء الأحد، عندما سقطت سيارة زفة العروسين من أعلى كوبري المنيب في نهر النيل، ما أسفر عن مصرع العروسين غرقاً، فيما لا يزال مصير السائق غامضاً.

وأشار شهود عيان إلى أن سائق السيارة كان يقوم ببعض الحركات الخطرة خلال الزفّة، إلا أن عجلة القيادة اختلت في يديه، ما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها في النيل.

وسارعت الشرطة وأجهزة الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال جثث الضحايا.