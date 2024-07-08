استخدام الهاتف الأرضي.. التراجع مستمر في ألمانيا

واصل استخدام هواتف الخط الأرضي تراجعه في ألمانيا، إذ كشف استطلاع للرأي أن 16.1% فقط من الذين يمتلكون هواتف ثابتة في المنزل يستخدمون الهاتف يومياً.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته بوابة المقارنات (فيريفوكس)، فإن هذا يعني تراجعاً بنسبة 2.6 عمّا كانت عليه الحال في استطلاع مماثل قبل عام.

ووفقاً للاستطلاع، فإن بقية المشاركين لا يجرون مكالمات عبر الهواتف الثابتة يومياً، ولكن على الأقل مرات عدة في الأسبوع أو الشهر. وقال 30% من المشاركين البالغ عددهم 1030 شخصاً إنهم لم يعودوا يستخدمون الهاتف الثابت على الإطلاق. وبحسب الاستطلاع، فإن الخط الأرضي له أهمية خصوصاً لكبار السن.

وينعكس فقدان الأهمية أيضاً في أن واحداً من كل خمسة مشاركين لديهم خطوط أرضية لم يحفظ رقم هاتفه عن ظهر قلب.