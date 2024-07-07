كيف استطاع زوجان البقاء سعيدين 50 عاماً .. في "عاصمة الطلاق" في العالم؟

تلقى زوجان يعيشان في مدينة كانو، المعروفة بلقب "عاصمة الطلاق" في نيجيريا، التهاني والثناء على زواجهما الطويل بعد أن احتفلا مؤخراً بالذكرى 50 لزواجهما.

وتحدث محمود كبير يوسف ورابياتو طاهر عن أسرار سعادتهما، وعن أسباب فشل الكثير من الزيجات في مدينة كانو الشمالية، في مقطع فيديو أثار الكثير من التعليقات.

ويعزو يوسف البالغ من العمر 76 عاماً، ذلك إلى طبيعة زوجته السخية والكريمة، قائلا لـ"بي بي سي": "إنها شخص غير أناني على الإطلاق وتتغاضى عن الكثير مما ساهم في نجاح زواجنا".

رسم كلام يوسف البسمة على وجه زوجته طاهر، وهي في أواخر الستينيات من عمرها، مشيدة بقدرة زوجها على التزام الهدوء في مواجهة الصعوبات التي تواجهها جميع العائلات، حيث أنجب الزوجان 13 طفلاً.

وخلال المقابلة التي تخللها ضحك الزوجان عدة مرات، يقول الثنائي إنهما يحبان ويحترمان بعضهما البعض، ومن الواضح أنهما يستمتعان بصحبتهما.

بالنسبة لحسنة محمود المطلقة البالغة من العمر 39 عاماً والتي تزوجت خمس مرات، فهذه مفاجأة، فهي معجبة بالزوجين ورضاهما الواضح.

وقالت: "في جميع زيجاتي، أمضيت أربع سنوات فقط مع زوجي، لذا فإن رؤيتهم على وسائل التواصل الاجتماعي يحتفلون بهذا الإنجاز كان أمراً رائعاً".

أضافت، وهي أم لأربعة أطفال: "كان أزواجي جميعهم لطفاء ويهتمون بي أثناء فترة الخطوبة ولكنهم تغيروا بعد الزفاف".

"أشعر بالسوء عندما أسمع الناس يطلقون على كانو لقب "عاصمة الطلاق في نيجيريا"، وآمل أن تتغير الأمور"، وفق حسنة.

اكتسبت كانو هذا اللقب بعد أن بدأت معدلات الطلاق في الارتفاع في التسعينيات من القرن الماضي، ولم تتمكن من التخلص من هذا التصنيف غير المرغوب فيه.

وتنهار مئات حالات الزواج كل شهر في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في نيجيريا، والتي تعد عاصمتها مدينة كانو المركز التجاري في الشمال.

وفي عام 2022، كشف بحث أجرته بي بي سي، بالتعاون مع الحكومة المحلية النيجيرية، أن 32% من حالات الزواج في ولاية كانو لا تستمر إلا لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وكشف البحث أيضاً أن بعض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عامًا قد تزوجوا ثلاث مرات.