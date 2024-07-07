مسافر كويتي "ينسى" زوجته في مطار السعودية

ذكرت صحيفة كويتية أن مسافرا كويتيا غادر مع زوجته بصحبة ابنهما إلى السعودية وعندما حانت عودتهما إلى الكويت ترك زوجته في دورة مياه داخل مطار بالسعودية وغادر مع ابنه .

وأوضحت صحيفة "المجلس" المحلية أن المسافر أخبر أشقاء الزوجة أنها اختفت في السعودية ولا يعلم عنها شيئا فتقدموا ببلاغ ضد الزوج.

ومن ثم استدعت المباحث الكويتية، الزوج وكان بحالة "غير طبيعية"، واعترف بعد التحقيقات أنه تركها داخل السعودية أثناء دخولها دورة المياه .

فيما تجري اتصالات مع السلطات في السعودية لمعرفة مصير الزوجة وإعادتها للكويت، ومازالت التحقيقات جاريه لمعرفة كل التفاصيل.