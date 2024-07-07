دراسة: يمكن استخدام الوقود الاصطناعي دون مشكلات

كشفت دراسة حديثة أنه يمكن تزويد السيارات والدراجات النارية التقليدية، ذات محركات الاحتراق، بوقود غير أحفوري، دون الحاجة إلى إعادة تهيئة المحركات أو برامجها. وكان الوقود الذي فحص في الدراسة هو «إيكو 100 برو»، وهو غير أحفوري بنسبة 100%. وفي الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة دارمشتات التقنية الألمانية بتمويل من مؤسسة نادي السيارات الألماني العام، تم التوصل إلى النتيجة نفسها عند اختبار محركات، وفي السيارات المشاركة في سباقات نادي السيارات «إكس كاب»، وخلال اختبارات أجريت على سيارات عادية في الطرق، ومفادها: «لا يوجد فقدان في القوة وعزم الدوران مقارنة بالبنزين الفاخر من محطة البنزين. لا يوجد استهلاك أعلى للوقود. لا يوجد خطر تقني على محرك الاحتراق. لكن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 77% على الأقل».

وتتراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند إنتاج الوقود الاصطناعي ونقله.