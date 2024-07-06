روسية عمرها 77 عاماً تدخل القفص الذهبي رفقة عجوز عمره 87 عاماً

أصبحت مسنّة روسية من مقاطعة نيجني نوفغورود، العروس الأكبر سنا في المنطقة عام 2024.

والعروس التي تبلغ من العمر 77 عاما من سكان منطقة نيجني نوفغورود أصبحت أكبر عروس سنا في النصف الأول من عام 2024. واختارت عريسا لها من سكان المنطقة نفسها ويبلغ من العمر 87 عاما، وتم الكشف عن عمرها من قبل رئيسة مكتب السجل المدني المحلي أولغا كراسنوفا، التي أدلت بتصريح لموقع KP.RU الإلكتروني الروسي.

يشار إلى أنه تم خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري تسجيل أكثر من 7100 عقد قران في منطقة نيجني نوفغورود الروسية، وهو أقل بنسبة 3% عما كان عليه في الفترة نفسها في العام الماضي.