مرشح انتخابي كندي يدخل التاريخ .. لم يحصل على صوت واحد

دخل رجل كندي التاريخ هذا الأسبوع عندما أصبح أول مرشح يفشل في الحصول على صوت واحد على الأقل في الانتخابات الفيدرالية المتنافس عليها في البلاد.

وحصل فيليكس أنطوان هامل، 45 عامًا، على صفر أصوات يوم الاثنين الماضي بعد وضع اسمه على بطاقة الاقتراع في تورنتو-سانت.

وعلق هامل ساخرا على النتيجة السلبية، قائلا "حسنًا، أنا مرشح الوحدة الحقيقي." وأضاف في مقابلة لشبكة سي بي سي نيوز: "الجميع اتفق على عدم التصويت لي".

وقالت الشبكة أنه أول مرشح فيدرالي لا يحصل على أي أصوات في سباق متنازع عليه في تاريخ كندا.وفي حين أن آخرين لم يحصلوا على أي أصوات في الماضي، إلا أنهم خاضوا الانتخابات دون منازع وفازوا، وكان الموسيقي هامل وهو من مونتريال قرر الترشح - على الورق على الأقل - كجزء من احتجاج على نظام الانتخابات.

وكان هامل، الذي عمل مع مجموعة الدعوة للإصلاح الانتخابي، لم يستطع حتى التصويت لنفسه لأنه كان يعيش خارج المنطقة التي ترشح فيها. وقال لشبكة سي بي سي: "أنا واحد من آخر الأشخاص الذين من المتوقع أن يصنعوا التاريخ الكندي بأي شكل من الأشكال".

وعلى الرغم من خسارته، كان هامل سعيدًا لأن خطوة "صنع التاريخ" لفتت الانتباه إلى الحاجة إلى إصلاحات التصويت. وقال: "طالما أن لدي الحق والامتياز في عدم الحصول على أي أصوات في الانتخابات، فنحن حقًا في دولة ديمقراطية".

كان رئيس الوزراء جاستن ترودو قد قطع وعدًا خلال حملته الانتخابية بالتخلص من نظام المدرسة القديمة بعد الانتخابات الفيدرالية لعام 2015، لكنه لم يف بوعده بعد.