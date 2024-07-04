«مدارس الحياة» تثري معارف رواد مكتبات دبي

أعدت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لزوار مكتبات دبي العامة، باقة من الجلسات النوعية والمُلهمة، وذلك عبر مشروع «مدارس الحياة»، الهادف إلى تنمية مهارات الكبار والصغار، وإثراء معارفهم حول لغة الجسد وأساليب التعبير، وطرق ضبط المشاعر وبناء العلاقات الإيجابية، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة المجتمعية الرامية إلى تحسين جودة الحياة.

وتحت عنوان «الذكاء العاطفي وجودة الحياة» تطل «مدارس الحياة» خلال الشهر الجاري، إذ سيكون زوار مكتبتي الصفا للفنون والتصميم وحتا العامة على موعد مع ورشة «مهارات لغة الجسد» التي تقدمها نور الخوري، وتركز فيها على طرق تعزيز الثقة بالنفس، واستراتيجيات لغة الجسد، واحتراف فن المحادثات.

بينما تضيء ورشة «فن ترتيب وتزيين الموائد» على المعايير السويسرية وقواعد الضيافة الدولية، وتتيح الفرصة أمام المشاركين لاستكشاف طرق تزيين الموائد بأساليب عصرية تمتاز بأناقتها وبساطتها.

وستشرح نادية عبدالله المهيري، في جلسة «مهارات جودة الحياة»، هذا المفهوم وكيفية المحافظة على العلاقات الإيجابية. فيما تسعى جلسة «ضبط المشاعر لحياة أجمل» إلى إبراز تأثير المشاعر في الحياة اليومية، وكيفية إدارة المشاعر السلبية وفقاً لـ«نموذج جيمس جروس لضبط المشاعر».

وستركز داليا أبوالعطا ضمن ورش «نادي الكتاب» التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، على روائع الأديب الراحل توفيق الحكيم، إذ تناقش خلالها أهمية مسرحية «بجماليون» التي تجسد حالة الصراع بين الفن والحياة، كما تستعرض مسرحية «لو عرف الشباب»، وكذلك «الطعام لكل فم» التي حازت شهرة.

وضمن «نادي الشطرنج» تستضيف مكتبة الطوار العامة سلسلة ورش عمل متخصصة في لعبة الشطرنج، يقدمها كل من ليفي ميركادو ومحمد رمضان، ويركزان فيها على قواعد اللعبة وأساسياتها واستراتيجياتها المختلفة.

. جلسة «ضبط المشاعر لحياة أجمل» ستبرز تأثير المشاعر في الحياة اليومية.