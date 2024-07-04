عملات ضد التزوير.. بتقنية ثلاثية الأبعاد

أصدرت اليابان، أمس، أوراقاً نقدية جديدة للمرة الأولى منذ 20 عاماً، وهي عبارة عن ين مزود بتقنية ثلاثية الأبعاد لمكافحة التزوير.

وأشاد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بالميزات «التاريخية» المتطورة لمكافحة التزييف التي تتميز بها الأوراق النقدية الجديدة من فئة 10 آلاف ين و5000 و1000 ين.

وقال كيشيدا للصحافيين أمام بنك اليابان، البنك المركزي الياباني: «آمل أن تنال الأوراق النقدية الجديدة الإعجاب، وأن تساعد في تنشيط الاقتصاد الياباني».

ورغم إصدار الأوراق النقدية الجديدة وسط ضجة كبيرة، فإن الأوراق النقدية المستخدمة بالفعل ستبقى صالحة للاستخدام، بل إن اليابانيين سيبقون بحاجة إلى الأوراق النقدية القديمة لاستخدامها في معظم آلات البيع، وسداد قيمة تذاكر الحافلات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وأشار كيشيدا إلى أن صور الشخصيات التي تظهر على الأوراق المالية الجديدة اختيرت احتفاء بالرأسمالية اليابانية، ومساواة المرأة، والابتكار العلمي.