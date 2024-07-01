رائحة الصيف تفوح في مبخر

أعلنت شركة مبخر, الشركة الرائدة في تقديم أرقى العطور الشرقية والغربية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن إطلاق حملتها الصيفية "رائحة الصيف". تتضمن الحملة تشكيلة مختارة بعناية من أرقى عطور مبخر المستوحاة من أكثر روائح الصيف المفضلة والروائح الموسمية. المجموعة المنعشة متاحة للشراء في جميع نقاط بيع مبخر في الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين.

تشمل تشكيلة مبخر "رائحة الصيف" التفاصيل والمكونات الصيفية الأكثر تناسقاً بما في ذلك المكونات المفضلة مثل الورود البيضاء والزنابق وماء الورد ومياه البحر والمسك الأبيض النقي. تعيد المجموعة تعريف الشعور بالصيف وتضعها كعلامة تجارية مفضلة للعطور لهذا الموسم.

مجموعة الصيف التي تضم تشكيلة أنيقة وطويلة الثبات، تضم مزيجاً من العطور الفاخرة المناسبة لجميع المناسبات الصباحية والمسائية، بما في ذلك:

العطور: أجود خلطات الزيوت الفاخرة.

• عطر Rose: يحتوي على إكليل الجبل واللافندر والياسمين ووردة الشاي.

• عطر Tonka: يحتوي على اليوزو والزعفران والقزحية والخشب.

• عطر Musk: يحتوي على المسك الأبيض النقي والورود البيضاء والقطن.

• عطر Lavender: يحتوي على الخزامى النقي.

• عطر Western: يحتوي على الورد والباتشولي ولمسة من الجلد.

السواش: رذاذ مبخر الخفيف الأكثر مبيعاً والمثالي للشعور بالانتعاش في صالة الألعاب الرياضية أو أثناء التنقل.

• البرتقالي: تحتوي على ماء البحر والبرغموت والتونكا والبتولا والتفاح وماء الورد.

• الوردي: تحتوي على ماء البحر والمسحوق والقزحية والمسك الأبيض والبرغموت وماء الورد.

• الأزرق: تحتوي على المسك الأبيض النقي وماء الورد ومياه البحر.

• الأبيض: تحتوي على المسك الأبيض النقي ومياه البحر وماء الورد.

الكولونيا متعددة الاستخدامات (All-Over): أحد أكثر المنتجات المحببة، ومناسب للاستخدام الشخصي والمنزلي.

• رائحة Lavender: تحتوي على الخزامى النقي.

• رائحة Clean: تحتوي على مسك الروم والجالبانوم.

الزيوت العطرية: لنشر الروائح الجميلة والأنيقة في المنزل والأماكن الشخصية.

زيت Lavender: يحتوي على الخزامى النقي.

الفواحات: منتج فاخر يعيد تعريف مساحة بأكملها من خلال رائحته الخلاّبة.

• رائحة Western: تحتوي على الوردة البيضاء والبودرة والليمون.

تلتزم مبخر بصياغة عطور فريدة وعالية الجودة، وتلخص المجموعة الصيفية هذا الادعاء. تفخر العلامة التجارية باستخدام أفضل المكونات لخلق روائح ليست طويلة الأمد فحسب، بل تثير أيضا المشاعر والذكريات.

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عن مبخر:

مبخر هي شركة عطور تقدم أرقى أنواع العطور الشرقية والغربية المصنعة وفقا لمعايير عالية الجودة، تأسست في عام 2015. مملوكة من قبل فلوارد، مبخر هي رائدة في تجربة "صمم عطرك الخاص" في المنطقة. الجودة هي في صميم روح مبخر عند تطوير المنتجات. من خلال الاهتمام بمعايير السلامة الدولية وضمان أن منتجاتها صديقة للبيئة، تضع مبخر نفسها بشكل فريد في صناعة العطور الفاخرة بجودة منتجاتها.