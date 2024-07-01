ظهر في فيديو لطمأنة جمهوره .. عبد الله الرويشد على كرسي متحرك

ظهر الفنان الكويتي عبد الله الرويشد على كرسي متحرك وسط أصدقائه، في آخر مراحل علاجه بمدينة أنسباخ الألمانية، ليطمئن الجمهور على صحته.

ويعد هذا الظهور الأول لرويشد بعد امتثاله للعلاج، بعد سفره في شهر أبريل الماضي إلى ألمانيا لاستكمال علاجه .

وقال أحد أصدقاء الرويشد المرافقين له في الفيديو "زيارة للفنان والأخ عبدالله الرويشد بمدينة انسباخ الألمانية، اليوم في تاريخ 30 يونيو"، موضحاً أن الهدف من المقطع المصور طمأنة الجمهور على صحته.

وتداول رواد المنصات مقطع الفيديو على نطاق واسع متمنين للفنان الكويتي الشفاء العاجل، على الرغم من أن آخرين قالوا أن الصور أثارت حالة قلق لدى بعض محبي الفنان خاصة بعد ظهور الفنان عبد الله الرويشد صامتاً في الفيديو، وظهر مبتسماً وضاحكاً أثناء سماعه تعليقات أصدقائه.