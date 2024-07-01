هرباً من الحرّ الشديد في الأردن .. جَمل يُغرق نفسه في بئر ماء

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء التواصل الإجتماعي في الأردن لجوء أحد الجِمال في محافظة معان إلى بئر ماء هربا من درجات الحرارة المرتفعة.

ووفقا للمقطع المتداول فقد لجأ الجمل إلى إغراق نفسه في بئر ماء مخصصة لمياه الديسي خلال موجة الحر التي تأثرت بها المملكة قبل أيام.

ولم يستطع الأهالي إخراج الجمل من البئر ما اضطرهم لاستدعاء كوادر الدفاع المدني الذين قاموا بإخراجه أخيرا من هناك.