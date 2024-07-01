انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية وزنها 250 كغم .. بجانب مصنع "تسلا"

تم تفجير قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بشكل خاضع للسيطرة، وذلك بعد أن تم العثور عليها بالقرب من مصنع شركة تسلا في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين.

وقال نيكو باورمايستر، رئيس إدارة النظام العام في منطقة جرونهايده إنه تم رفع حالة الإغلاق المفروضة على المنطقة المحيطة بمكان العثور على القنبلة، مشيراً إلى أن من الممكن لجميع السكان وموظفي الشركات المتأثرة العودة إلى منازلهم ومكاتبهم مرة أخرى.

وكانت خدمة إزالة الذخائر أبلغت بلدية جرونهايده عن اكتشاف القنبلة التي يبلغ وزنها 250 كيلوغراماً يوم الأربعاء الماضي. وكان من الضروري تفجيرها لعدم إمكانية نقلها.

وحسب وكالة الأنباء "د ب ا" تم إخلاء مناطق تجارية عدة تقع بالقرب من موقع التفجير. كما تأثرت أجزاء من مصنع تسلا بعملية التفجير، غير أن متحدثة باسم الشركة الأمريكية أفادت بتوقف حركة الإنتاج في العطلة الأسبوعية على أية حال.

ولم يؤثر العثور على القنبلة على المخيم الاحتجاجي الذي أقامه نشطاء بيئيون في الغابة نفسها القريبة من مصنع تسلا، حيث يعتصم هؤلاء النشطاء منذ نهاية فبراير في تجمع صغير داخل بيوت خشبية مقامة على الأشجار داخل هذا المخيم من أجل الاحتجاج على توسيع مصنع تسلا.



