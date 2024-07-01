حتى الفراعنة عانوا من إصابات العمل .. وخصوصاً "موظفو الحكومة والكُتّاب" !

أوضحت دراسة جديدة، أن قدماء المصريين عانوا، ربما، من إصابات في مكان العمل، حيث اكتشف الباحثون أن الكُتاب في مصر القديمة، ألمت بهم، آلام ومشكلات في الورك والعمود الفقري، وعانوا من وضعية جلوس سيئة. وبينما يتم تحذير الموظفين في العالم الحديث من عدم قضاء أيامهم منحنين على المكتب، يبدو أن العمال الأوائل لم يكن لديهم مثل هذه القواعد الصحية والسلامة، وفق بحث لجامعة «تشارلز» في التشيك.

وطبقاً لما نشره موقع «24»، قالت الدكتورة بيترا بروكنر هافيلكوفا، رئيسة الدراسة: «الكُتَاب الفراعنة عانوا من مشكلات بسبب الجلوس متقاطعي الساقين مع ثني رؤوسهم للأمام لساعات متواصلة، بما في ذلك تشوه الركبتين»، وفق موقع «مترو».

وقام الباحثون بفحص هياكل عظمية لذكور عمرها 4000 عام، للتحقيق في المخاطر المهنية للمهام المتكررة التي كان يقوم بها الرجال ذوو المكانة العالية الذين يمكنهم الكتابة وأداء المهام الإدارية في مصر الفرعونية. وتعود الهياكل المدفونة في مقبرة أبو صير بمصر، إلى الفترة بين 2700 قبل الميلاد و2180 قبل الميلاد. ونشرت نتائج البحث في مجلة «سيساينتفيك ريبورتس».