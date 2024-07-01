بـ 24 مليون جنيه.. نمرة سيارة يتنافس عليها 9 مصريين

تنافس 9 مشترين للحصول على لوحة أرقام سيارة مميزة طُرحت في مزاد يوم الخميس في مصر، بلغ سعر المزايدة عليها 24 مليون جنيه.

وأعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن وصول سعر مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات إلى 23 مليون و340 ألف جنيه، للوحة التي تحمل رقم ( أ - 555 )، ويتنافس على الحصول عليها 9 أشخاص.

وطرحت وزارة الداخلية المصرية لوحات معدنية مميزة في عيد الأضحى تخطت أسعارها نصف مليون جنيه، وتصدرت اللوحة رقم "أ - 555" منذ بداية المزاد قائمة اللوحات المعدنية المميزة المطروحة.

وبدأ التنافس على اللوحة في بداية المزاد من قبل 7 أشخاص وبدأت قيمتها بمليون و260 ألف جنيه، وظل السعر يتزايد، حتى اقترب إلى 24 مليون جنيه، مع نهاية المزاد

ولم يُكشف عن المشتري الذي حصل على اللوحة في نهاية المزاد.