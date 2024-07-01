اعتقال أمريكية اتصلت بالشرطة للتهرّب من موعد غرامي

استنجدت شابة أمريكية بالشرطة للتهرّب من اللقاء الأول برجل تعرفت عليه عبر تطبيق للمواعدة.

ووفقاً لصحيفة نيويورك بوست، قبض على سمية توماس 18 عاماً بتهمتي الإبلاغ الكاذب عن جريمة (بعدما اتصلت بالشرطة ولفقت أكاذيب عن الرجل للتهرب من الموعد)، وإزعاج السلطات وعرقلة عمل الشرطة بعدما تسبّبت في تضييع وقتهم.

وتعرّفت الشابة على الرجل الذي لم تكشف هويته، عبر تطبيق للمواعدة الإلكترونية. لكن عند اللقاء الأول في 16 يونيو الجاري، شعرت بالبرود تجاهه، فقررت التهرب منه بـ "خطة غير مدروسة العواقب"، فاتصلت بشرطة ولاية أيوا طالبة النجدة من حبيب سابق تعرفه منذ عامين يسيء إليها، ويهدد بإيذائها جسدياً. كما زعمت في إفادتها، أنها حامل منه، وأنه يعنفها ويحاول طعنها لقتلها مع الجنين.

وعلى الفور اعتقلته الشرطة لأكثر من ساعة، لكن سرعان ما كشفت التحقيقات كذب المدعية بعدما قدم الضحية دليلاً بالمراسلات بينهما التي لم تتجاوز أسبوعاً.

وبمواجهتها بالدلائل، اعترفت سمية بكذبتها قائلة إنها "شعرت بالخوف عند مقابلته".