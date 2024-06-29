وفاة معلمة مصرية تعطَّل بها المصعد بعد انقطاع الكهرباء

توفيت معلمة مصرية أثناء محاولتها الخروج من المصعد بعد تعطله إثر انقطاع الكهرباء.

وكانت السلطات المصرية تلقت بلاغا بسقوط معلمة تدعى همت مصطفى تبلغ من العمر 49 عامًا، داخل بئر المصعد بمبنى سكني في عزبة الطويلة بمحافظة كفر الشيخ.

وتبين أن المعلمة التي تدرس اللغة العربية في المدرسة الفندقية عادت من عملها لمنزلها وانقطعت الكهرباء فجأة أثناء وجودها في المصعد، وعند محاولتها الخروج منه تعثرت قدماها وسقطت.

وسارع الجيران لمحاولة إنقاذها، ونقلوها على الفور إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وأمرت النيابة بدفنها.