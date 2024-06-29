خلعت زوجها بسبب سخريته الدائمة من شَعرها المجعد

قضت محكمة الأسرة في مصر بخلع زوج مصري اعتاد التنمر على زوجته ووصفها بألفاظ "سيئة".

ونقلت محامية الزوجة نهى الجندي على لسان الزوجة، أن الزوجة تضررت نفسيا من التنمر المتكرر عليها من قبل زوجها على مدار 5 سنوات زواج بسبب تجعد شعرها.

وأضافت المحامية أن الزوج كان يطلق على زوجته ألقابا مثل "غوريلا" ويصف شعرها بـ "سلك المواعين"، وأن الزوجة طلبت أكثر من مرة من زوجها أن يعطيها المال لعمل بروتين معالج للشعر في أحد الصالونات كي تحسن من شكل شعرها لكنه كان يرفض.

وحكمت محكمة الأسرة في مصر، بخلع السيدة من زوجها، إلا أنها لا تزال تنتظر مجموعة من قضايا نفقة الأطفال ومصاريف مدارسهم حيث لم يحكم في هذه القضايا بعد.