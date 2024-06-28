محام مصري ينتحر في وسط المحكمة "بسبب شعوره بالظلم"

شهدت إحدى قاعات محكمة بلقاس بمحافظة الدقهلية في مصر، واقعة صادمة حيث أقدم محامٍ على الانتحار بعد صدور حكم قضائي ضده بالحبس لمدة عامين.

وفي التفاصيل تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية إخطارا بوصول شخص لمستشفى بلقاس يدعى ع.ج، ويبلغ من العمر 42 عامًا، وهو محامٍ، مقيم ببلقاس، مصابًا بحالة إعياء بسبب تناوله مادة سامة، وفور وصوله لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي.

وتبين أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته، وتناول قرصًا سامًا مجهول المصدر داخل محكمة بلقاس، بعد صدور حكم قضائي ضده بالحبس لمدة عامين في قضية تبديد إيصال أمانة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

ومن جانبها أعلنت النقابة الفرعية للمحامين بشمال الدقهلية أن المحامي انتحر لشعوره بالظلم.