أب رقيق القلب ينتحر حزناً على ابنته التي فسخت خطبتها

أقدم أب رقيق القلب في محافظة الدقهلية، على إنهاء حياته بطريقة مأساوية شنقًا داخل مكتبه بعد فسخ خطبة ابنته.

وفي التفاصيل أن الإبنة وبعد فسخ خطوبتها تأثرت جداً وتعبت نفسيتها، وامتنعت عن الذهاب إلى كليتها، ولم يتحمل الأب الخمسيني كسرة قلبها وحزنها، فدخل في حالة نفسية سيئة، حيث أقدم على إثرها على إنهاء حياته شنقا.

وبحسب موقع "القاهرة 24" ، تلقى مأمور مركز شرطة دكرنس بلاغا بالعثور على جثة فني كهرباء مشنوقًا داخل محل عمله بمجمع قرية دموه التابعة لدائرة المركز، وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى محل الواقعة فور ورود البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى "ناصر. م. ال. ز"، ويبلغ من العمر 51 عامًا، وكشفت التحريات أنه تخلص من حياته شنقًا حزنًا على ابنته بعد فسخ خطبتها وامتناعها عن الذهاب لكليتها.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.



