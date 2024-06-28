«قابل للنقاش».. أحداث الإمارات والعالم بالتحليل على تلفزيون دبي

تجربة إعلامية مميزة يمثّلها برنامج «قابل للنقاش» الذي تُعدّه وتقدمه الإعلامية نوفر رمول، حيث تمكن البرنامج الأسبوعي من إثبات نفسه على الشاشة منذ اللحظة التي أطلّ فيها على تلفزيون دبي التابعة لـ«دبي للإعلام» في فبراير 2011، كما نجح عبر مواسمه المتعددة في تقديم نموذج متفرد للبرامج الحوارية التي تناقش مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليركز من خلال طبيعة موضوعاته المتنوعة على اهتمامات الشارع العربي، وهو ما يتناغم مع استراتيجيات «دبي للإعلام» الهادفة إلى تطوير المحتوى الإعلامي، وتقديمه بصورة مبتكرة.

قضايا حيوية عديدة تطرحها نوفر رمول عبر حلقات البرنامج الذي يعرض مساء كل أربعاء في الساعة 10:30، حيث تتناول فيه ما تشهده دبي والإمارات والعالم من أحداث وتطورات مهمة في كل المجالات، تسعى الإعلامية التونسية إلى تقديمها للمشاهد عبر حوارات هادفة مع نخبة من المختصين والأكاديميين والسياسيين والاقتصاديين والخبراء في مختلف القطاعات. ومن أبرز القضايا التي ناقشها البرنامج، أخيراً، ما شهدته «خلوة الذكاء الاصطناعي» التي استضافتها دبي خلال يونيو الجاري، حيث استعرضت حلقة البرنامج جهود الإمارة في هذا المجال وإسهاماتها في رسم ملامح المستقبل، وكذلك استراتيجيات الإمارات التي جعلت منها إحدى أكبر الحاضنات لمواهب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، كما تطرق البرنامج عبر حلقاته السابقة إلى قمة الحكومات التي تعقد سنوياً في دبي، وعمل على تقديم مجموعة من التغطيات الخاصة للدورة الـ22 من منتدى الإعلام العربي، ومن قبله مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، إلى جانب العديد من التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم، ما يعكس أهمية العناوين التي يطرحها البرنامج، ودوره في تعزيز توجهات «دبي للإعلام»، الهادفة إلى أن تكون الأقرب إلى الجمهور.

ولفتت نوفر رمول التي عملت خلال مسيرتها المهنية صحافية ومراسلة أخبار ومقدمة برامج، إلى حرص «دبي للإعلام» على مواكبة أحدث التطورات التي تشهدها الساحة المحلية والعربية والعالمية، وتقديمها بصورة مبسطة. وقالت: «يمثل برنامج (قابل للنقاش) نافذة مهمة نطل من خلالها على أهم وأبرز الأحداث العالمية، إلى جانب كونه ملتقى للتحليل والتفسير واستقراء دواعي وتداعيات الأحداث العربية والعالمية المهمة، عبر أسلوب حواري هادئ وحضاري بعيداً عن المشاحنات. كما نركز فيه على اهتمامات الشارع العربي على اختلاف أطيافه، من خلال البحث في خلفيات السياسة والاقتصاد، واستعراضها بطرق مبسطة تُمكّن المشاهد العادي من فهم ما يجري حوله على الساحتين الدولية والعربية، ونجتهد من خلال استضافة العديد من الوجوه السياسية والاقتصادية والخبراء في مختلف المجالات للإجابة عن العديد من التساؤلات التي قد تدور في ذهن المشاهد، حول ما يتابعه من قضايا وأحداث مختلفة، وتزويده بالمعلومة التي يحتاجها، إلى جانب التحليل الذي يسهّل عليه استيعاب تطورات الأحداث»، مؤكدة أن البرنامج يعكس اهتمام «دبي للإعلام» بتقديم المحتوى الإعلامي المبتكر. وقالت: «نسعى في حلقات البرنامج إلى تحقيق المنفعة للمشاهد، عبر التركيز على تقديم المعلومة التي يُمكنه الاستفادة منها، لفهم العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجغرافية والتاريخية التي ترتبط بما نطرحه من قضايا حيوية ومهمة، كما نعمل من خلال (قابل للنقاش) على تحقيق استراتيجيات (دبي للإعلام) وتوجهاتها التي تعكس على الدوام، روح الأصالة والتجديد، بعيداً عن نمطية البرامج الكلاسيكية».

يذكر أن برنامج «قابل للنقاش» يعرض على تلفزيون دبي مساء كل أربعاء، بعد موجز أخبار العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 10:30، كما يمكن متابعة حلقاته عبر تطبيق «أوان».