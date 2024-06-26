سيندي لوبر تستعد للمغادرة: حان الوقت للاعتزال

حققت النجمة الأميركية سيندي لوبر نجاحاً عالمياً واسعاً، وباتت بفضل أغنياتها الضاربة أيقونة نسوية، لكنّ المغنية البالغة 71 عاماً، قررت أن الوقت حان للاعتزال.

وتخطط لوبر لتوديع عالم الموسيقى من خلال جولة عالمية تنطلق في أميركا الشمالية خلال أكتوبر المقبل، قبل أن تصل إلى أوروبا في فبراير المقبل، كما أعلنت المغنية لوكالة «فرانس برس».

وطبعت لوبر صورتها في الأذهان بشعرها الأشقر الطويل وشخصيتها المتمردة، لدى أجيال من الرجال والنساء. وباعت أكثر من 50 مليون ألبوم، بفضل أغنيات ضاربة مثل «تايم أفتر تايم» و«ترو كولرز».

وتراجع حضور لوبر الإعلامي في السنوات الأخيرة، ففي عام 2013 فازت بجائزة «توني» (أبرز المكافآت المسرحية الأميركية) عن أدائها لأغنية مسرحية «كينكي بوتس» الاستعراضية في برودواي. وأشارت إلى أن الجائزة التي تعني لها الكثير هي جائزة امرأة العام في 1984 من مجلة «مس».