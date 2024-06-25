مفاجآت صيف دبي تعود بـ 65 يوماً من السعادة

تنطلق بعد غد الدورة الـ27 من مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في نسختها الأكبر والأكثر تشويقاً، إذ يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع حتى الأول من سبتمبر المقبل بآلاف الأنشطة بأفضل كلفة خلال موسم الصيف.

وستنبض مدينة دبي بالحياة لمدة 65 يوماً من التجارب المرحة والمبهجة من خلال الفعاليات والسحوبات والجوائز، وعروض المأكولات والمشروبات، وباقات الفنادق ومناطق الجذب السياحي.

وعادت «المفاجآت» لتضفي المزيد من التألق على أجواء المدينة من خلال الأعمال الفنية ذات الطابع المميز، وديكورات الإضاءة الجذابة، والعروض المبتكرة.

وتستضيف دبي مجموعة من أشهر الفنانين الاستعراضيين والموسيقيين والعروض الجوية وغير ذلك الكثير طوال هذا الموسم.

آلاف الأنشطة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تتضمن مفاجآت صيف دبي لهذا العام أكبر مجموعة من العروض والتجارب والفعاليات الصيفية التي جرى إطلاقها حتى الآن، إذ قمنا بإعداد برنامج مليء بآلاف الأنشطة التي يمكن للجميع الاستمتاع بها من العائلات والأهل والأصدقاء وعشاق المغامرات والباحثين عن أفضل قيمة». وأضاف «نجحت دبي في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام وحتى في فصل الصيف متفوقة على العديد من الوجهات الصيفية التقليدية، مع وسائل ترفيه عالمية المستوى، وعروض مأكولات ومشروبات مميزة. ونسعى من خلال تنظيم هذا الحدث المميز إلى جعل دبي وجهةً لا مثيل لها للسكان والزوار هذا الصيف، وبالتالي المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعلها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وكذلك رؤية القيادة الرشيدة لتصبح أفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

العطلة الافتتاحية

تنطلق مفاجآت صيف دبي 2024 مع احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية التي تستمر في مراكز التسوق بدبي خلال 28 و29 الجاري. ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من العروض الفنية والموسيقية والفعاليات الترفيهية، إذ يستضيف سيتي سنتر مردف مجموعة من العروض الفنية والترفيهية تقدمها الفرقة الاستعراضية النرويجية كويك ستايل، وفرقة الموسيقى المستقلة الأردنية أوتوستراد، والمغنية وكاتبة الأغاني الأردنية الفلسطينية دانة صلاح، بالإضافة إلى المغني وكاتب الأغاني العراقي - الكندي على غاتي. وسيستمتع زوار مول الإمارات بعروض تقدمها الفرق الاستعراضية «هالواي بويز» و«موتو دانسرز» و«باراتناتيام» و«هيب هوب فيوجن» على أنغام موسيقى «دي جي كيزا» و«دي جي تالا سمان» و«دي جي سونيا». ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من العروض الفنية المتجولة التي تسهم في خلق أجواء صيفية لا تُنسى.

حفلات البداية

وسيحظى عشاق الموسيقى بفرصة حضور ثلاث حفلات موسيقية في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من مفاجآت صيف دبي مع نخبة من الفنانين. ويقدم سلطان الطرب جورج وسوف ونجم الغناء الشامي حفلاً على مسرح كوكاكولا أرينا بعد غد، يعقبه في اليوم التالي حفل لثلاثة من نجوم عالم الراب وهم اكزيبت ودي 12 وأوبي ترايس، علاوة على حفل لنجم البوب الأشهر في إثيوبيا تيدي أفرو في 30 الجاري.

وتشمل فعاليات مفاجآت صيف دبي عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، بعد غد، إذ يمكن للزوار الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90% على أكثر من 100 علامة في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» من الـ10 صباحاً حتى الـ10 مساءً، في سيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات.

أكبر الوجهات

ويحتفل عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، بمرور 25 عاماً على تأسيسه، إذ يفتح أبوابه أمام العائلات والأطفال لصنع ذكريات لا تُنسى في أجواء مليئة بالمرح والترفيه الحي والفعاليات المتنوعة وورش العمل التفاعلية والهدايا.

وتتيح الوجهة للأطفال الاستمتاع بمجموعة لا تُنسى من المغامرات والتجارب برفقة شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين في أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب تشمل حديقة الألعاب المطاطية الجديدة كلياً، ومنطقة ألعاب عالم الحيوان، وأكثر من 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي، ومناطق ألعاب الأطفال، وغيرها الكثير.

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية أيضاً إطلاق فعالية عالم الخيال بدعم من مفاجآت صيف دبي في دور عرض روكسي سينما في أنحاء دبي، لتشاهد العائلات أفلامها المفضلة على الشاشة الكبيرة، فيما سيحظى الأطفال بفرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال الفنون والحرف اليدوية والرسم على الوجوه وغيرها. وتستمر الفعالية السينمائية طوال فصل الصيف مع قائمة حافلة بالعروض الأولى للأفلام من أنحاء العالم، والعروض والفعاليات الخاصة، وظهور المشاهير.

ترفيه حي

وتعود سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» في دورتها الثالثة هذا الصيف، لتحول مركز دبي التجاري العالمي إلى وجهة نابضة بالحياة للموسيقى العربية المستقلة، إذ تقدم تجربة ترفيهية كاملة تشمل الألعاب ومناطق المأكولات والمشروبات على مدى عطلتي نهاية الأسبوع في 12 و13 و19 و20 يوليو المقبل. وسيستمتع الجمهور بالعروض الموسيقية التي يقدمها كل من سيلاوي ومروان موسى، وعدد من نجوم المنطقة مثل دافن شي، وحليم، وسولجا، والتي ترتقي بتجربة الصيف في دبي إلى مستويات جديدة كلياً.

وعلاوةً على ذلك، تستضيف دبي مجموعة من الحفلات والعروض الفنية التي يقدمها نجوم مثل أبوالأنوار، وأبيوسف، وموسكو، وبيغ سام، ونويل خرمان.

ويقدم مهرجان الشرق الأوسط السيمفوني 2024 لعشاق الموسيقى الكلاسيكية، عرضاً لثنائي البيانو الشهير إس تي-ديو ST-DUO، إلى جانب عرض التانغو لفنانين من الأرجنتين في الخامس من يوليو المقبل على مسرح زعبيل.

باقات إقامة

وتوفر مفاجآت صيف دبي للعائلات فرصة الاستمتاع بباقات الإقامة الفندقية الصيفية والوجهات السياحية المثالية لصنع ذكريات دائمة بصحبة الأهل، إذ تقدم مئات الفنادق عرض «للأطفال مجاناً» الذي يجعل العطلات الصيفية أكثر متعة للعائلات والأطفال، إلى جانب المعالم السياحية الشهيرة مثل متحف مدام توسو، وذا فيو آت ذا بالم، وبرج خليفة، وعالم آية. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم العشرات من أفضل الفنادق والمنتجعات في أنحاء المدينة عروضاً جذابة للأزواج.

متعة التسوق

وتعد دبي وجهة مثالية لعشاق التسوق خلال فصل الصيف، مع عروض ترويجية مميزة، تتيح لسكان المدينة وزوارها قضاء 10 أسابيع من متعة التسوق عبر أكثر من 800 علامة رائدة من خلال 3500 متجر في مختلف أنحاء المدينة، حيث تنتظرهم تخفيضات تصل إلى 75% على مجموعة من المنتجات المتنوعة.

وتكشف مفاجآت صيف دبي عن عروض ترويجية أسبوعية حصرية طوال الصيف بهدف منح المتسوقين المزيد من المكافآت.

وتقدم المفاجآت اليومية تجربة أخرى لعشاق التسوق من الثاني من يوليو وحتى الرابع من أغسطس المقبلين، مع 34 يوماً من المفاجآت اليومية عبر العلامات المتخصصة في الرياضة، والأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية. وسيكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها.

ويعود أسبوع الصيف للمطاعم مرةً أخرى هذا العام، ليتيح لعشاق النكهات فرصة الاختيار من بين 50 مطعماً مناسباً للعائلات. وتنطلق الدورة الافتتاحية من فعالية مأكولات الصيف الشهية في 15 يوليو المقبل، وتستمر 30 يوماً.

مخيمات للأطفال

يمكن للأطفال الانطلاق في تجارب إبداعية مميزة من خلال المخيمات الصيفية الاستثنائية التي تُقام في مجموعة من وجهات الجذب السياحي. ويعود «سكي دبي» بمخيمه الصيفي من الأول من يوليو حتى 30 أغسطس المقبلين، ويدعو المستكشفين الصغار للاحتفاء بفصل الصيف في الأجواء المليئة بالثلوج.

وتنظم مدرسة ليكول الشرق الأوسط لفنون المجوهرات بدعم من «فان كليف آند آربلز»، ورش عمل لفنون المجوهرات في الفترة من الأول حتى 13 يوليو المقبل، والتي صممت لتناسب الأطفال والكبار. ويضم البرنامج ورش العمل المصممة للأطفال والدورات المتقدمة في تاريخ فنون المجوهرات وعالم الأحجار الكريمة، إذ تذهب جميع عائداته إلى مؤسسة دبي العطاء.

وتدعو مدينة إكسبو دبي المستكشفين الصغار الذين تراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و12 عاماً للاستمتاع بتجارب صيفية غنية في الفترة من الثامن من يوليو حتى 23 أغسطس المقبلين. وتقدم التجربة مزيجاً من المرح والتعلم وصنع الذكريات، وسط الأنشطة الإبداعية، وورش العمل العملية، والتشويق.

فيما يهدف المخيم الصيفي لمتحف الشندغة إلى مشاركة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أعوام و13 عاماً في تحديات وأنشطة داخلية على مدى أسبوعين من 15 حتى 19 يوليو، ومن 22 حتى 26 يوليو المقبلين، ما يتيح للأطفال فرصة تعزيز التفكير النقدي، والنشاط البدني، والقدرة على حل المشكلات.

. 10 أسابيع من التسوق مع تخفيضات تصل إلى 75% على أكثر من 800 علامة.

. 15 يوليو المقبل تنطلق الدورة الافتتاحية من مأكولات الصيف الشهية.