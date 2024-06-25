الموسيقى تصدح في مكتبة محمد بن راشد بأنامل الشباب

تحتفي مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، باليوم العالمي للموسيقى، في 28 الجاري.

وسيستضيف مسرح المكتبة مجموعة من المواهب من أنحاء دولة الإمارات، خلال الحفل الأول من سلسلة حفلات المواهب والموسيقى الثقافية، الذي يشتمل على عزف أوركسترا وغناء أوبرالي، مساء الجمعة المقبل.

كما تنظم المكتبة معرضاً لأبرز الكتب في الموسيقى العربية والعالمية.

وأكدت المكتبة في بيان أن الحفل يأتي في إطار حرصها على دعم المواهب الشابة، وتعزيز التفاعل الثقافي والفني، وتلبية لتطلعاتهم الأدبية والفنية، إلى جانب إيمانها الكبير بدور الموسيقى، وتأثيرها كلغة عالمية توحد الشعوب، وأداة قوية للارتقاء بالذائقة الثقافية والفكرية للمجتمع.

وسيتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية، التي ستقدمها مجموعة من المواهب الشابة في دولة الإمارات، إذ سيبدأ بأداء لتنويعات على لحن «توينكل توينكل» للموسيقار وولفغانغ أماديوس موزارت بتوزيع أوركسترالي من رياض قدسي، علاوة على أداء لكونشيرتو «مقام صول الكبير، العمل 11 للكمان والبيانو (الحركة الأولى)» للمؤلف ف. كوخلر، بأداء منفرد للكمان من كبير خان، ومرافقة البيانو من يوسف خان.

وتقدم الأمسية الموسيقية مقطوعات لكونشيرتو في سلم سي الصغير للكمان والبيانو (الحركة الأولى) للمؤلف أ. ريدينغ، بأداء منفرد للكمان من شيا زانغ. وستقدم ميدونغ صن قطعة «لعبة الأطفال» للكمان والبيانو بمرافقة من تمارا تيبافسيفيتش، تليها رقصة مربعة صغيرة لد. أ. شتراوس بتوزيع أوركسترالي من رياض قدسي.

ويختتم الجزء الأول من الحفل، بأداء لسوناتا رقم 25 في سلم صول الكبير، العمل 79 للبيانو لبيتهوفن، بأداء منفرد من حمد الخيلي، تليها رقصة مرح للتشيللو والبيانو للمؤلف أ. كارس، بأداء منفرد من أنجلينا إياد بني عودة، إضافة إلى عزف مقطوعات لكونشيرتو مقام صول الصغير للكمان والوتريات (الحركة الأولى) للمؤلف أ. فيفالدي، بأداء منفرد للكمان من لانا قدسي.

وفي الجزء الثاني من الحفل، ستقدم مواهب شابة أداء لونغا فرح فزا للقانون لرياض السنباطي، بأداء منفرد من مدرس القانون نوار جهاد عبيد، إضافة إلى أداء لكونشيرتو مقام مي الصغير، العمل 64 للكمان والبيانو (الحركة الأولى) للمؤلف ف. ميندلسون، بأداء منفرد للكمان من آراف ديال.

إضافة إلى «سويت رقم 2 للفلوت والأوتار» للمؤلف يوهان سباستيان باخ، بأداء منفرد من سامبورنا شودري، يلي ذلك أداء موسيقى ليلة صغيرة للوتريات للمؤلف وولفغانغ أماديوس موزارت.

ويستمر الحفل بأداء ثلاثي البيانو (برلود، فالس، وبولكا) للمؤلف شوستاكوفيتش، بأداء للفيولا من بنجامين جراهام، والتشيللو من كينود دي سيلفا، والبيانو من موراي وانغ. ويختتم الحفل بأداء ويليرجيج (فالس صغير) للأوركسترا الصغيرة للمؤلف أ. هيويت جونز، تليه تنويعات على لحن «هل سأقول لك، يا أمي» للمؤلف ج. دانكلا، بأداء منفرد للكمان من أرَف ديال، ييتشينغ ليو، لانا قدسي، وسامبودي تشودري، إضافة إلى أداء لأغنية «طلعت يا محلى نورها» لسيد درويش بتوزيع أوركسترالي من رياض قدسي.

وعلى هامش الأمسية الموسيقية، تنظم مكتبة محمد بن راشد معرضاً، يجمع أكثر من 120 كتاباً بلغات، يسلّط الضوء على الموسيقى العربية والعالمية، وعدد كبير من الموسيقيين العرب والعالميين، بهدف إثراء المعرفة الموسيقية لدى الزوّار، وتعزيز التفاهم الثقافي من خلال استكشاف تنوع الأنماط الموسيقية والأساليب الفنية المختلفة.

فرصة لاكتشاف الألحان

يوفر معرض الكتب الموسيقية لجمهور مكتبة محمد بن راشد فرصة لاكتشاف الألحان والتجارب الموسيقية المتنوعة، ما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية الموسيقى كأداة للتواصل الثقافي والفني. ودعت مكتبة محمد بن راشد الجمهور والمهتمين لحضور ليلة مجانية استثنائية، والاستمتاع بروائع العزف السيمفوني.

. 28 الجاري، تنظم المكتبة معرضاً لأبرز الكتب في الموسيقى العربية والعالمية.