مصرية تقاضي "فيسبوك" بسبب ظهور "متوفية" على حساباتها

فاجأت مقدمة محتوى مصرية متابعيها بإعلان مقاضاتها فيسبوك بعد وضع المنصة شارة "متوفية" على حساباتها.

وظهرت ساندرا فارس، التي تقدم محتوى عن الأزياء والسفر ويتابعها الآلاف عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، في فيديو نشرته على إنستغرام، قالت فيه إنها فوجئت بظهور شارة "متوفية" على حساباتها في فيسبوك، بينما كانت في الطائرة ومسافرة خارج البلاد.

كما أضافت أنها لا تعلم من أقدم على تقديم مستند لفيسبوك يزعم وفاتها، لكن ذلك لا يعنيها، قائلة: "ماليش دعوة مين عمل كدة، ومين قدم ورق مزور".

كذلك أوضحت أن أهلها أصيبوا بالذعر بعد هذا الأمر، خاصة أنها كانت تستقل الطائرة لمدة 4 ساعات كاملة، ولم يكن باستطاعتهم الاتصال بها.

فيما أكدت أن حسابها موثق بالعلامة الزرقاء، وكان ينبغي على إدارة فيسبوك التحقق من "وفاتها" قبل الإقدام على هذه الخطوة.

كما حملت فيسبوك مسؤولية هذا الخطأ الكبير والضرر النفسي الذي وقع عليها، بينما وعدت متابعيها بنشر فيديو قريباً يتضمن تفاصيل مقاضاتها للمنصة.

ولا تزال الاشارة الزرقاء موجودة على حسابات فارس.

بينما علقت فارس بطريقة طريفة عبر حساب آخر لها قائلة: "لا زلت حية أرزق يا فيسبوك".