جريمة هزَّت مصر في عيد الأضحى: القاتل طفل والقتيلة أيضاً

جريمة بشعة هزت قرية أحمد عرابي بمنطقة العامرية في محافظة الإسكندرية، خلال عطلة عيد الأضحى، راحت ضحيتها طفلة تبلغ 13 عاماً.

وفي التفاصيل أقدم طفل يدعى مازن عصام (12 عاماً) على ذبح جارته الطفلة آية شعوط بالسكين، أثناء دفاعها عن شقيقها عمر.

وقال شهود عيان إن مازن اعتدى على عدد من الأطفال في الشارع، وكان من بينهم عمر، وعندما تدخلت آية لإنقاذ شقيقها، ضربها مازن بسكين في منطقة البطن، ثم ذبحها في رقبتها، ما أدى لوفاتها حالاً. فيما تم القبض على الجاني ووضعه في الأحداث لحين الانتهاء من التحقيقات بالواقعة.

وطالب الشيخ عبد العزيز شعوط عم آية بالقصاص من الجاني لأنه قام بإنهاء حياة ابنة شقيقه، مطالباً بعدم الرأفة معه وسرعة محاكمته.